Depremzede anneler doğum yaptı: Elisa Mucize, Masal ve Gülneva dünyaya geldi

Kahramanmaraş merkezli iki deprem evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedelerin bir bölümü Antalya’nın Alanya ilçesine getirildi.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde deprem sonrası enkaz altından sağ çıkarılan ve dün Alanya’ya getirilen 35 yaşındaki hamile Buket Kurt doğum yaptı. Yerleştirildiği otelde doğum sancısı tutan Kurt, götürüldüğü hastanede dünyaya gelen kız bebeklerine, göçük altından çıkarıldıkları için Mucize adını verdi.

Dün Kahramanmaraş’tan gelen Pelin Başar Özsoy ile Hatay’dan gelen Semira İlhan ise sancılarının ardından sabah saatlerinde Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğuma girdi. Başarılı geçen doğum operasyonunun ardından bebeğini kucağına alan anne Pelin Başar Özsoy, kızına Masal ismini koyduğunu, kaderinin de masal gibi güzel olmasını istediğini söyledi.

Aynı hastanede kızını dünyaya getiren depremzede anne Semira İlhan ise evladının bir ömür yüzünün gülmesini istedi. İlhan bu nedenle kızı Gülneva ismini verdiğini belirterek, daima mutlu olması temennisinde bulundu.

KAYMAKAM VE ÇAVUŞOĞLU ZİYARET ETTİ

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, afetin yaşandığı şehirlerden tedavi için Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen çocukları ziyaret etti.

Kaymakam Ürkmezer, Başhekim Doç. Dr. Oğuz Karahan nezdinde bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, “Çok iyi koordine olmakta ve sağlık hizmeti sunmaktadırlar. Şehrimize deprem bölgesinden gelen yaralılara ve hasta depremzedelere ilk tıbbi müdahalede bulunan, emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.

Ayrıca Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Başkan Yardımcısı Muzaffer Barcın ise Mucize bebeği ve ailesini hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. (DHA)