Depremzede bebekler için sütannelik başvurusu açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Yanık, depremde enkazdan çıkarılan 1 yaşındaki bebeğe sütanne olan oyuncu Burcu Kara ile ilgili soru üzerine, depremin ardından halkın depremzede çocuklarla ilgili teyakkuza geçtiğini belirtti.

Yeni doğan durumunda olan çocukların anne sütüyle beslenmesinin önemine dikkat çeken Yanık, “Bununla ilgili ben daha önce de açıklama yapmıştım. Bunu ben çok saygıyla karşılıyorum. Özellikle kendi emen bebeği olan anneler ki Burcu Hanım da bunlardan birisi, daha çok hassasiyet gösteriyor; çocuklarla ilgili daha hassas davranıyor. Ancak sütannelik konusu daha doğrusu emzirme konusu bizim inancımızda çok önemli bir husus. Çocukla, anne-baba arasında gerçekten ebeveynlik ilişkisi kurar. Çocukla kardeş arasında da kardeşlik ilişkisi kurar” dedi.

‘RASTGELE EMZİRME OLMAMASI GEREKİYOR’

Çağdaş araştırmaların, emzirme ile birlikte annenin genetik özelliklerinin çocuğa geçtiğine işaret ettiğine değinen Yanık, “Yani sonsuza kadar değiştiremeyeceğiniz, yok edemeyeceğiniz aslında bir ünsiyet kuruyorsunuz. Dolayısıyla rastgele emzirmelerin olmaması gerekiyor.

Sadece süt göndererek ya da sütü sağıp çocuğa göndererek bir beslenme biçiminin olmaması gerektiğini, o anlamda eğer bir küçük bebeğin emzirilmesi söz konusu ise bizim bu kaydı tutabileceğimiz, devamını da takip edebileceğimiz daha önce de açıklamıştım. Bu anlamda biz gayet tabii depremzede çocuklarımızın beslenmesi hatta sütannelik yapılmasını da büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu hususun hassasiyetine binaen rastgele, bilip bilmediğimiz ve takibini yapamadığımız, kime gittiğini bilmediğimiz bir şekilde çocuk emzirmenin olmaması gerektiğini bir kez daha altını çizerek paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

‘EMZİRME, SADECE BESLENME DEĞİLDİR’

Yanık, sütannelik yapmak isteyen vatandaşların en yakın bakanlık kuruluşuna müracaat etmesi gerektiğini kaydederek, “Biz sütanne ve çocuk kaydını tutabilmek için gerekli altyapıyı hazırladık. Buna ilişkin çalışmalarımız da var. Bu noktada vatandaşlarımıza çocuklarımızla ilgili her konuda olduğu gibi yardımcı olmaya hazırız. Önemli bir konu.

Şöyle bir şeyi ister miyiz; Türkiye üzerinde veya dünya üzerinde bilmediğimiz, kim olduğunu da artık takip etme şansımız olmayan bir çocuğumuz var. Burada tamamen, anne-çocuk veya ebeveyn-çocuk arasında doğrudan doğruya varoluşsal ilişki kuran bir halden bahsediyoruz. Sadece bir beslenme değildir süt emzirme. Onun için takip etmek önemli” açıklamasında bulundu. (DHA)