Depremzede çocuk çadırına hayallerini çizdi

Türkoğlu Başpınar Mahallesi’nde iki katlı evlerinin enkazında anneannesiyle kalan 5 yaşındaki Hüsne Duru, kaldığı çadıra ev, çiçek, pencere ve çocuk resimleri çizdi.

Depremde anneannesini kaybeden Hüsne, yaşadığı travmayı çadırını süsleyerek atlatmaya çalışıyor.

Enkazdan çıkardığı boya kalemleriyle çadırını hayal ettiği yere dönüştüren Hüsne, “Çadırımı süslemek, güneşli olan bir bahçe çizmek istedim” dedi.

Kahramanmaraş Türkoğlu Başpınar Mahallesi’nde yaşayan 5 yaşındaki Hüsne Duru İleri, depremde anneannesiyle birlikte 2 katlı evlerinin enkazında kaldı.

Yaklaşık 5 saat enkazın altında kalan Hüsne kurtarılırken, anneannesi hayatını kaybetti. Hüsne şimdi Şekeroba Mahallesi’nde çadırda kalıyor.

Yaşadığı travmayı enkazdan çıkardığı boya kalemleriyle resim yaparak atlatmaya çalışan Hüsne, çadırına ev, çicek, pencere ve çocuk figürleri çizdi. Hüsne penceresine kadar çizdiği çadırı yuvaya dönüştürdü.

“GÜNEŞLİ BİR BAHÇE ÇİZMEK İSTEDİM”

Resim çizerken çadırını süslemeye karar verdiğini anlatan Hüsne, “Duvarlara baktım, resim çizeyim dedim, çizdim. Güneşli olan bir bahçe çizmek istedim. Hava güneşli ve ev var. Bahçenin yanında çiçekler var. Orada da çocuk var, beraber balonla oynuyor.” dedi. Çadırda iyi zaman geçirdiğini söyleyen Hüsne, “Şimdilik burada kalıyoruz ama, sonra Denizli’ye gideceğiz. Oyunlar oynuyorum, resim çiziyorum. Resim çizmeyi annem öğretti. Büyüyünce hemşire olmak istiyorum çünkü, doktorluk hakkında çok şey öğrenmek istiyorum” ifadelerini kullandı.



BOYA KALEMLERİNİ ENKAZIN ALTINDAN ALDIK

Duru’nun kuzeni Berat Uzuneser de, “Deprem olduğunda ben de buradaydım. Enkazın altından canı sıkılmasın diye boya kalemlerini aldık. Boya kalemlerini aldıktan sonra çadırı çiziyordu. Yanımıza geldi, çizdiklerine bakmamızı istedi. Bir yarısını çizmiş, diğer yarısı için de uğraşıyordu. Teyzesi yardım etti ama çoğunu kendi çizdi. Duru ve anneannem içerideydi, 4,5 saat sonra çıkabildiler. Kendi imkanlarımızla çıktık. Buradan en kısa sürede gitmeye çalışıyoruz ama, araç bulamıyoruz. Burası kimseye iyi gelmiyor” dedi. (DHA)