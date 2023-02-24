Depremzede çocuklar tarikat kursuna verildi iddiası yargıya taşındı

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, 6 Şubat depremlerinden sonra 9 depremzede çocuğun Sakarya’da annelerinin yanından alınarak müftülüğe ait olan ancak işletmesi İsmailağa Cemaati’ne bağlı vakıf tarafından yürütülen bir yatılı Kuran kursuna verildiği iddiasıyla ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

“ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKMAK GÖREVİMİZ”

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kahramanmaraş merkezli depremde babalarını yitiren 9 çocuğumuzun İsmailağa Cemaatine yakın Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfına yatılı olarak verildiği iddialarının soruşturulması hususunda suç duyurusunda bulunduk. Çocuklara sahip çıkmak görevimiz. Kamuoyuna saygıyla bildiririz.”

BAKAN YANIK İDDİALARI KABUL ETMEMİŞTİ

Maraş merkezli depremde babalarını yitiren ve Antep’ten Sakarya’ya getirilen 9 yetim çocuğun Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olan ancak işletmesi İsmailağa Cemaati’ne yakın Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı tarafından yürütülen Mekke Mescidi-Hanife Akın Kuran Kursu’na yatılı olarak verildiği iddia edilmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık daha önce söz konusu iddialar hakkında, “Devlet ve kamu olarak refakatsiz çocuğu derneğe, vakfa, herhangi bir yere teslim etmemiz, denetimi kişi ya da kuruluşa vermemiz söz konusu değil” açıklamasını yapmıştı.