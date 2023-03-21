Depremzede çocuktan Kılıçdaroğlu’na: Ders çalışmamız için bir şeyler getirebilecek misiniz?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesini beşinci kez ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na Gaziantep ziyaretinde; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Ali Öztunç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek eşlik etti.

YEŞİLKENT MEZARLIĞINI ZİYARET ETTİ

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin Gaziantep’teki ilk durağı, deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin defnedildiği, Şahinbey ilçesindeki Yeşilkent Mezarlığı oldu. Heyet, edilen duaların ardından aynı bölgede bulunan Yeşilkent Şehitliği’ni de ziyaret etti. Şehitlerin aziz ruhları için dualar eden Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, kabristanlara karanfil bıraktı.

DEPREMZEDELERDEN KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU’NA DESTEK SÖZLERİ

Şahinbey’den Nurdağı’na geçen Kılıçdaroğlu, Nurdağı Eski İslahiye Yolu 1C Çadır Alanı’nda, “Millet Buluşması” toplantısını gerçekleştirdi. Canlı yayınla kamuoyuna seslenen Kılıçdaroğlu ardından İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet ile yakındaki çadır alanını ziyaret etti. Vatandaşlara baş sağlığı dileyip, geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, depremzede yurttaşlardan gelen sorunları dinledi.

Çadır önüne konulan sedire oturan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, depremzedelerle anı fotoğrafı çektirdi. Kılıçdaroğlu, kendisine “Sizi destekleyeceğiz başkanım” şeklinde seslenen vatandaşa, “Sağ olun” yanıtını verdi. Bir başka vatandaş da Kılıçdaroğlu’na desteğini, “Sizi çok seviyoruz. Yeter artık” sözleriyle gösterdi.

İmamoğlu da bir başka vatandaşın destek sözlerine, “Allah razı olsun. Mahcup olmayacağız inşallah. Şu acı günleri atlatalım hep birlikte” karşılığını verdi.

KILIÇDAROĞLU: EVLERİN BİR AN ÖNCE YAPILMASI LAZIM

Çadırlarda yaşamanın zorluğuna dikkat çeken bir başka depremzede de Kılıçdaroğlu’na, evlerinin çok hızlı yapılması yönündeki talebini aktardı. Kılıçdaroğlu’nun depremzedeye yanıtı, “Bir an önce yapılması, sizin de oraya para ödemeden oturmanız lazım. İnşallah çözülecek” oldu.

ÇOCUKLARIN DERS, OYUN VE SPOR TALEPLERİ

Bir depremzede çocuk da kalabalık içerisinde, “Cumhurbaşkanım, bir şey söyleyebilir miyim” diyerek, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun dikkatini çekmeyi başardı. Minik çocuğa, “Söyle” diyen Kılıçdaroğlu, depremzede öğrenciden, “Ders çalışmamız için bir şeyler getirebilecek misiniz” talebini aldı.

Bu talep üzerine araya giren İmamoğlu da “Bu hafta yollayacağız Genel Başkanım. Söz. Çocukların yaşına göre yollayacağız. Hepinize göre hem kırtasiye hem kitap hem de biraz top oynayacağınıza göre, bazı malzemeler gelecek size, tamam mı çocuklar” yanıtını verdi. İmamoğlu, aynı çocuğun, “Spor kıyafetleri” sorusuna da “Hepsi gelecek. Söz” şeklinde karşılık verdi.

Bir başka depremzede çocuk grubu da İmamoğlu’ndan top oynamak için stat talebinde bulundu. İmamoğlu’nun çocuklara yanıtı, “Onu daha sonra ama şimdi olmaz. Önce evler yapılacak, tamam mı? Ama size burada, oyun yapabileceğiniz yerler yollayacağız böyle küçük. Bir de top, eşofman vesaire yollayacağız tamam mı aslanım. Bu hafta gelecek size” oldu.

Çocuklardan birinin güreş yapmak istediğini söylemesi üzerine İmamoğlu, “Tamam, bir tane de güreş çadırı yollayacağım size. Minderi olacak. Ama bak, Avrupa şampiyonu olacaksınız ha. Tamam mı? Anlaştık mı?” şeklinde karşılık verdi.

DEPREMZEDE VATANDAŞ: EVLERİMİZ VERİLİR Mİ SENCE?

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyetin Nurdağı’ndaki üçüncü ziyaret bölgesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin eski İslahiye yolu üzerinde kurduğu çadır alanı oldu. Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten alanla ilgili bilgiler alan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, burada da çocuklara oyuncak ve kitap seti dağıtıp, öğle yemeklerine ortak oldukları depremzede vatandaşların sorunlarını dinledi.

İmamoğlu, depremzede bir vatandaşın, “Evlerimiz verilir mi sence” sorusuna, “Verilir. Bu memleket, bu devlet; hiç kimseyi dışarıda koymaz. Burada Antalya Belediyemiz güzel bir düzen kurdu. Biz de onu destekleyeceğiz. 2 ay sonra başka şeyler konuşacağız. Göreceksiniz. Bu hükümet değişsin, burada daha düzenli bir süreç başlatacağız sizlere” yanıtını verdi.

SPD EŞ GENEL BAŞKANI LARS KLİNGBEİL İLE DEPREM ÇADIRINDA GÖRÜŞME

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, alanda bulunan bir çadırda, Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ve beraberindeki heyet ile bir toplantı gerçekleştirdi.