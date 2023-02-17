Depremzede Elçin: 13 kişinin tespit edildiği enkaz yerine AKP’li vekilin yıkılan evine baktılar

Adıyaman’ın Merkez ilçesinde depremde ablasını kaybeden Kahramanmaraş Elbistanlı Elçin, kameralar karşısına geçip yaşananları anlattı. Elçin, valilik binasının karşısındaki apartmanda çok sayıda kişinin vücut ısısı alınması çocuk ağlaması duyulması ve köpeğin ses almasına rağmen, 4 gün sonra kepçeyle müdahale edildiğini, binadan tek bir kişi bile sağ çıkmadığını söyledi.

“İLK OLARAK AKP’Lİ VEKİLİN EVİNE MÜDAHALE ETTİLER”

Depremzede Elçin, şöyle konuştu:

“Ablamın valilik binası karşısında evleri vardı. Yıkıldılar. AKP milletvekilinin evi ablamgilin evinin üzerine yıkılmış. İlk oraya gitmişler. Ablamgilin evinden ses geliyormuş ama oraya bakmışlar ölü olmasına rağmen. Sonra gittik kapkaranlıktı ablamgilin evi ‘Sahipsizler Apartmanı’ diye geçiyormuş. Hiç kimse bakmamış. Sonra gittik uğraştık 2 gün boyunca orada bekledik. Dördüncü günün sonunda evlerine kepçeyle girdiler. Köpek havlamış. 13 tane ısı varmış bir tane de bebek sesi. Ona rağmen kepçeyle müdahale ettiler sonra ölüleri çıktı.”

Elçin’in seslenişini basın mensuplarıyla paylaşan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ise olayı şöyle özetledi:

“Depremde ablasını kaybeden Elçin anlatıyor. Adıyaman merkezde Valilik binasının karşısındaki apartmanda çok sayıda kişinin vücut ısısı alınmasına, çocuk ağlaması duyulmasına ve köpeğin ses almasına rağmen, 4 gün sonra kepçeyle müdahale edilmiş. Binadan tek bir kişi bile sağ çıkamamış. Elçin, ablasının evinin hemen yanında bulunan, AKP Milletvekilinin yıkılan evine müdahale eden ekiplerin, ablasının da enkaz altında kaldığı binaya, ses gelmesine rağmen müdahale etmediğini söylüyor.”