Depremzede genç, İstanbul’da yangında can verdi

Pendik’te önceki gün sabah saatlerinde yedi katlı bir otelin beşinci katında yangın çıktı. Kısa sürede tüm oteli saran yangında iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi ise yaralandı.
Yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. İstanbul’da Adli Tıp Kurumu’nun önünde dün konuşan babası Oktay Yetim, “24 yaşındaydı. Deprem bölgesinde yaşıyorduk. Osmaniyeliyiz. Son görüşmemiz de 4 gün önce oldu. Polis aradı, hastaneye gittik. DNA testi verdim, oğlum çıktı” dedi.
Can Yetim’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak memleketi Osmaniye’ye getirildi. Yetim’in cenazesi Karaçay Mahallesi 6075 Sokak’taki baba evine götürülerek, helallik alındı. Helallik alımı sırasında yakınları gözyaşı döktü. Yetim, öğlen namazının ardından Asri Mezarlık Camii’nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi. (DHA)