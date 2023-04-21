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21 Nisan 2023
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Depremzede genç, Kılıçdaroğlu’na sarılıp ağladı

Alaturka Online
Alaturka Online

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Adıyaman’da can veren yurttaşların mezarlarını ziyaret etti.

Depremde yakınlarını kaybeden bir genç, Kemal Kılıçdaroğlu’na sarılarak hüngür hüngür ağladı.

MEZARLIKTA PROVOKASYON

Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları ve partililer depremde hayatını kaybedenler için dua edildiği sırada kalabalığın içerisindeki bir kişi bağırmaya başladı.

Kimliği belirsiz provokatör,  dua eden imama Kılıçdaroğlu’nu göstererek “Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?” diye bağırdı. Tepki çeken kişi çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı.

Sözlü saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, duasını tamamlamasının ardından mezarlıktan ayrıldı.

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