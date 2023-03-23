Depremzede ile İmamoğlu arasında duygulandıran konuşma

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan ayının ilk iftar gününde Fatih’teki tarihi Mısır Çarşısı’nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlara hayırlı Ramazan dileklerinde bulundu. Yoğun ilgiyle karşılaşan İmamoğlu, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

“MİLLETÇE KAZANACAĞIZ”

Ziyaret sırasında bir vatandaşın, “Başkanım kazanacak mıyız bu sefer” sözüne İmamoğlu, “Her halde kazanacağız. Milletçe kazanacağız.” cevabını verdi.

“SİZLER GELEBİLİRKEN NEDEN KİMSE GELMEDİ?”

Deprem bölgesi Antakya’dan geldiğini söyleyen bir depremzede, “ Evlerimiz yıkıldı. Teşekkür ederiz. Kimse gelmemişken, biz bir suya muhtaçken sizler oradaydınız. Sizler gelebilirken neden kimse gelmedi? İnsanlar öldü orada.” diyerek İmamoğlu’na dert yandı.

“BU SORUNLARI HEP BERABER AŞACAĞIZ”

İmamoğlu ise “Bu sorunları hep beraber aşacağız. Antakya gibi, Hatay gibi medeniyet dolu bir yeri çok düzgün ayağa kaldıracağız. Acılarımız büyük. Giden gelmeyecek ama çok başka bir başlangıcı var edeceğiz. En büyük güvencemiz de sizler, oranın insanları…Siz bize yolu göstereceksiniz biz yapacağız. Bunu unutmayın.” dedi.