Depremzede kadın: Allah’tan başka kimsem yok…

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ve beraberindeki parti yöneticileriyle birlikte Kahramanmaraş merkezli depremin binlerce can kaybı ve büyük yıkıma yol açtığı Hatay’da incelemelerde bulundu. Davutoğlu, Defne, Belen ve Samandağ’ın ardından Antakya’ya gelerek burada afetten etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi.

“ZENGİN-FAKİR AYRIMI YAPIYORLAR”

Deprem bölgesinde zengin-fakir ayrımı yapıldığını söyleyen bir depremzede, “Zengin fakir ayrımı yapıyorlar, böyle bir şey var mı? Adam Ak Partili diye ona veriyor diğerine vermiyor. Belediyenin çadırı var, ben ‘çadırım yok’ diyorum bana vermiyor. Neymiş o zenginmiş. Böyle bir şey olmaz. Zenginle fakir ayrımı yapıyorlar. Kimin adamı varsa Ak Parti’de onun işi görülüyor. 3 tane çocuğum var, eşimle beraber iş arıyorum. AFAD’a, Milli Eğitim’e başvurmuşum iş yok. İş arıyorum ama iş veren yok.” dedi.

“HANİ BENİM DEVLETİM, HANİ…”

Çadır alamamaktan yakınan yaşlı bir kadın ise Davutoğlu’na sarılıp ağlayarak, “Yalvarırım kurtar. Hani benim devletim, hani. Allah’tan başka kimsem yok. Kimse gelip sormadı, çadır istedim vermediler.” dedi.

Bunun üzerine Davutoğlu ise “Sana bir çadır bulacağız inşallah. Ama daha rahat etmek istersen seni konteynerkente gönderelim. Bizim arkadaşlarımız orayı yönetiyor. Sana anneleri gibi bakarlar. Orada her şey var. 3 öğün yemeğin de olacak. Oraya gönderelim seni.” diye yanıt verdi.

Yerinden ayrılmak istemediğini söyleyen yaşlı kadın, “Bez çadır verin, bir yorgan bir döşek başka da bir şey istemiyorum.” dedi.