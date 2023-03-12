Depremzede kardeşlerin isyanı: Bizi ölüme terk ettiler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gerçekleştirdiği Hatay ziyareti sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin depremzedeler için İskenderun’a gönderdiği gemide depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

“BİZİ 4 GÜN BOYUNCA ÖLÜME TERKETTİLER”

Hatay İskenderun Limanı’nda, İBB’nin gemisinde depremzedeleri ziyaret eden İYİ Parti lideri Meral Akşener’e, kardeşinin, çocuğu ve karısı ile depremde hayatını kaybettiğini söyleyen bir vatandaş elindeki fotoğrafı göstererek, “Kardeşlerimiz diri diri gömüldü. Ben 39 yaşındayım kardeşimin yasını tutuyorum, çadırın altında engelli çocuğumla. Kimse gelip bize bakmadı. Adalet varsa bize de işlesin” diye isyan etti.

Bir diğer kız kardeş ise “Bizi 4 gün boyunca ölüme terk ettiler” diyerek tepkisini dile getirdi.