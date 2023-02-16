Depremzede Mehmet Akif Ağaç, Jorge Jesus ve futbolcularla buluştu

Sarı-lacivertli ekibin dün, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde misafir ettiği 15 yaşındaki Mehmet Akif, bugün de Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcularla bir araya geldi.
Oyunculara formasını imzalatan Mehmet Akif Ağaç, teknik ekip ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
DÜN STADI GEZDİ
Fenerbahçe Kulübü, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta enkazdan kurtarılan ve İstanbul’a gelen Sarı Lacivertli ekip taraftarı Mehmet Akif Ağaç’ı dün Ülker Stadı’nda konuk etti.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ni gezen 15 yaşındaki taraftarı, kendisine bu imkânı sunan Sarı Lacivertli kulübe teşekkür etti ve hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.