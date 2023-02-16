Depremzede muhtardan çağrı: Ekim yapamazsak herkes aç kalır





Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 10 ilde büyük can kayıpları ile yıkıma sebep olan depremin üzerinden 11 gün geçmesinin ardından, felaketin tarıma yönelik olumsuz etkisi de gün yüzüne çıkmaya başladı. Yıkıcı depremin yaşandığı ilk günden itibaren bölgedeki çeşitli illerde incelemelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, 11’inci günde Kahramanmaraş’ta köydeki vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine bağlı Tahtalıdedeler köyünde incelemelerde bulunan Özgür Özel, muhtar Ağca Kaynak’la bir araya gelerek depremin tarıma yönelik olumsuz etkileri hakkında bilgi aldı. Tahtalıdedeler köyündeki üreticilerin 15 gün içerisinde ekime başlaması gerektiğini ifade eden CHP’li Özel, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile hem muhtarın taleplerini hem de acil yapılması gerekenleri kamuoyu ile paylaştı.

“KÖYLÜLER ‘EKİM YAPMAZSAK AÇI KALIRIZ’ DİYORLAR”

CHP Grup Başkanvekili Özel çektiği videoda yaşanan sıkıntıları şöyle dile getirdi:

* Köyleri geziyoruz. Kiminde 17 kiminde 25 can kaybımız var. Ama köylerin muhtarları önemli bir tehlikeye dikkat çekiyor. Traktörler ve ekipmanlar hep enkaz altında. Ekime ve dikime bir haftamız kaldı diyorlar. ‘Eğer ekim yapamazsak biz de aç kalırız, gelecek seneyi geçiremeyiz. Hem de üretemezsek Kahramanmaraş da aç kalır’ diyorlar. Kurtarılabilecek olan traktörlerin bir an önce enkaz altından çıkarılması lazım. Onarılacak olanlar için katkı sağlanması lazım. Ekipman eksikliklerinin giderilmesi lazım. Bu köylerde bir hafta içinde veya 15 gün içinde ekime başlaması lazım ki ileride aç kalmasınlar. Aç kalmayalım.

Tahtalıdedeler muhtarı Ağca Kaynak ise videoda yaşanan sıkıntıya dikkat çekerek şöyle konuştu:

* Mahallede bulunan ekipmanlarımız, traktörlerimiz enkaz altında. Biz üreten olarak ülkemize katkıda bulunuyoruz. Biz üretmediğimiz zaman bütün ülke aç kalacak. Onun için bir an önce Tarım ve Orman Bakanlığımızdan bizler için traktör, mazot, gübre, hayvan yemi ve tohum gibi önemli unsurların bir an önce bize ulaştırılması lazım.

“TÜM EKİPMANLARIMIZ ENKAZ ALTINDA”

Depremin yıkıcı etkisinin tarımsal üretimi de olumsuz etkileyeceğini dile getiren Tahtalıdedeler muhtarı Ağca Kaynak SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada da köylerinde üretim yapacakları traktör başta olmak üzere tüm ekipmanların enkaz altında kaldığını söyledi. Kendi evinin de deprem dolayısıyla yıkıldığını ve iki traktörünün enkaz altında kaldığını anlatan Kaynak şöyle konuştu:

* 150 kişini yaşadığı 43 haneli köyümüzde 20 tane ev yıkıldı. 5 ev ağır hasarlı ve geriye kalan evlerimiz hafif hasarlı durumda. 7 vatandaşımızı ise depremde kaybettik. Depremden bu zamana gereken desteği göremedik. Şu anda yıkılan evlerin enkazında traktörlerimiz bulunuyor. Köyümüzde ağırlıkla mısır, buğday ve ayçiçeği ekimi yapılıyor. Önümüzdeki 15 gün içinde mısır ekimine başlamamız gerek.

* 1800 dönümlük arazime ekim yapmam gerekiyor. Ama elimizde ne traktör, ne mazot, ne gübre ne de tohum var. Nasıl ekim yapacağız? Buğday yetiştiriciliğinde önce Çukurova, ikinci sırada Kahramanmaraş geliyor. Şimdi nasıl ekeceğiz. Ekim yapamazsak biz de Türkiye de aç kalır. İstanbul, Ankara’daki vatandaş nasıl ekmek yiyebilir? Acilen Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gereken desteği sağlaması, ekime başlanacak bölgelere traktör, mazot, gübre ve özellikle tohum desteği sağlaması lazım. Bizim 15 gün içinde ekime başlamamız gerekiyor.