Depremzede öğrenciler için yardım paketi çağrısı

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak konuştu. Depremzede üniversite öğrencileri için derhal bir yardımlaşma paketinin açıklanması gerektiğini belirten Çakırözer, şunları söyledi:

“TELEFON, BİLGİSAYAR DESTEĞİ VE ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİ SAĞLANMALI”

*Deprem felaketlerinde yitirdiğimiz 50 bin yurttaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Felaketin yaralarını dayanışmayla saracağız. Bu seferberlikte unutmamamız gereken bir kesim de gençlerimiz.

*Yüz binlerce depremzede üniversite öğrencimiz eğitimlerine devam edebilmek için desteğe muhtaç; telefonları, bilgisayarları enkaz altında kalanlar, kaldıkları yurtlarda, evlerde interneti olmayanlar online eğitimlere katılamıyor, çaresizlikten okullarını bırakanlar var.

*Depremzede üniversite öğrencilerimiz için kapsamlı bir yardımlaşma paketi derhâl açıklanmalı, telefon, bilgisayar desteği ve ücretsiz internet hizmeti sağlanmalı, depremzede öğrencilerimize koşulsuz burs desteği sağlanarak KYK borçları faizsiz ertelenmeli, üniversitelerde yüz yüze eğitim isteyen milyonlarca öğrencinin çağrısına da kulak verip üniversiteler açılmalı.

*Bilimsellikten, hukuktan uzak tek adam kararlarıyla bir kuşağımızı daha kaybetmeyelim. Gençlerimiz bizim geleceğimiz, aydınlık yarınlarımız. (ANKA)