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16 Mayıs 2023
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Depremzede seçmeni hedef alanlara soruşturma başlatıldı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

TikTok isimli sosyal medya platformundaki bir hesap üzerinden dün paylaşılan ve 14 Mayıs’taki 2023 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin olarak yapılan paylaşıma ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın, 6 Şubat’ta meydana gelen deprem bölgesinde seçime katılan ve oy veren depremzede vatandaşlara yönelik ağır hakaret, saldırı, tahrik ve provokasyon içerdiği iddia edilen video kaydı ile ilgili olarak “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan resen başlatıldığı öğrenildi.

GÖZALTI TALİMATI VERİLDİ

Başsavcılık tarafından şüphelinin gözaltına alınması yönünde talimat verildiği öğrenilirken, şüphelinin yurt dışında bulunma ihtimaline ilişkin ise hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bilgisine ulaşıldı.

Alaturka Online
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