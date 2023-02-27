Depremzede vatandaş: Bana ilk gün yardım lazımdı

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Malatya’nın Hekimhan ve Darende ilçeleri ile köylerinde yaptığı incelemelerde depremden etkilenen vatandaşlar ile bir araya gelerek, isyan edişlerine tanık oldu.

“30 KİLOMETRE DEN KALKIP GELSİNLER BİR ZAHMET”

Örencik Mahallesi’nde, Kızılay’a olan eleştirisini ve tepkisini CHP’li Ceylan’a bildiren bir depremzede, yardımseverlerin desteğine dikkat çekerek, şunları söyledi: “Bizim kendi akrabalarımız, eşimiz, dostumuz gönderiyor, sen göndermiyorsun. İkinci gün arabaların arkasında eşimiz dostumuz mama, bez, bere, eldiven şu, bu, yakın mahallelisine, tanıdıklarına dağıttı. Kardeşim adam İstanbul’dan buraya gelebiliyorsa, 30 kilometre den kalkıp gelsinler bir zahmet. Halen şu gün olmuş Kızılay bir tane göstermelik, dekor bir çadır kurdu. O da iki üç gün önce kuruldu. Deprem olalı kaç gün olmuş”

“BANA İLK GÜN YARDIM LAZIMDI”

Depremin ikinci, üçüncü gününden sonra vatandaşların kendi başının çaresine bakar hale geldiğini ileri süren depremzede, “Bana ilk gün yardım lazım. İkinci gün, üçüncü gün yardım lazımdı. Ben çünkü elbisemle kendimi dışarı atmışım. Her şeyim orda, kıyafetim orda, ayakkabım orda, çorabım orda. Ben iki, üç gün hayatta kalırsam zaten birileri gelir, birileri gelir” diye konuştu.