Depremzede vatandaş: Gerçeği görmek istiyorsanız morga gidin





Cem YILDIRIM/ANKARA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Hatay’da deprem felaketini yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. İşte Özdağ’ın yolunu çevirerek şikayetini dile getiren o vatandaşın sözleri

– Gerçeği görmek istiyorsanız, devlet hastanesinin morguna gidin. Ben gittim 11 yaşında kızımı kendi elimle aldım. Cesetleri yere atmışlar. Sahipsizler, isimleri yok. Bura da bizi öldürdüler. Morgun ne olduğunu, cesetleri nasıl ezdiklerini, nasıl sahipsiz bıraktıklarını gitsinler görsünler.

– Vicdanları sızlıyorsa hepsi buraya gelsin. Benim kızımın hesabını versinler. O cesetleri üst üste koymanın hesabını versinler bana. Öyle orada oturmakla, el kol sallamakla, yok ben yapacağım, şunu yapacağım demekle olmaz.

– Üç ay sonra ne olacak! Para mı yağacak? Ben sana nasıl vereyim? Benim dükkanım gitti. Ben nasıl ödeyeceğim? Biz mal mülkte istemiyoruz. Gelin çocuklarımızı kurtarın. Üç yeğenim var, dört gündür enkazda yatıyor. AFAD girmem diyor. Böyle bir şey var mı ya! İnsanlık bu mu yani. Yemin ediyorum ayıp!