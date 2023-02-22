Depremzede vurgununa 6 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından evlerini kaybeden depremzedeleri ve onlara yardım etmek isteyen hayırseverleri konteyner satma bahanesiyle dolandıran 6 şüpheli yakalandı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Dolandırıcılık Bürosu ekipleri sosyal medya üzerinden sahte satılık konteyner ilanı veren şüphelilerin parayı aldıktan sonra sırra kadem bastıklarını belirledi.

‘DEPREMZEDELERİ DOLANDIRDILAR’

Olay Malatya’da bir depremzedenin polise başvurması ile ortaya çıktı. 19 bin lira ödeyen depremzede konteyner siparişi gelmeyince durumu emniyet güçlerine bildirdi. Paranın yatırıldığı hesabın sahibi D.E.’nin hesap hareketlerini izleyen polis, aynı yöntemle başka kişilerin de dolandırıldığını ortaya çıkardı. Olayla bağlantısı olan üç şüphelinin Malatya’dan sipariş veren ve 16 bin 500 lira, 18 bin lira ile 20 bin lira ödeme yapan üç depremzedenin yanı sıra Kahramanmaraş’tan sipariş veren ve 17 bin lira ödeyen bir depremzedeyi daha dolandırdığını belirledi.

‘BANKA HESAPLARINA BLOKE KONULDU’



Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen operasyon ile gözaltına alınan şüpheliler ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlaması ile Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Üç şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken banka hesaplarına da bloke konuldu.

Diğer yandan Hatay’da yaşayan B.R. adlı depremzedenin konteyner satın almak için sosyal medya üzerinden irtibata geçtiği farklı üç şüpheli tarafından aynı yöntemle 15 bin lira dolandırıldığı da belirlendi. Bu olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.