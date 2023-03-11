Depremzededen Akşener’e: Dışarıda yatıyoruz, çadırımız yok





Deprem bölgesi Hatay’da ziyaretlerini sürdüren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte çadırkentteki çocuklarla bir araya geldi. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Akşener, çocukların başını okşayarak öptü.

SAHRA HASTANESİNİ ZİYARET ETTİ

Akşener daha sonra İskenderun ilçesinde partisi tarafından kurulan sahra hastanesini ziyaret etti. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez’den çalışmalar hakkında bilgi alan Akşener, hastalara da geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak yakından ilgilendi.

“BURADA BİR ŞEYİMİZ KALMADI”

Yurt dışına kızının yanına gideceğini söyleyen bir depremzede yaşlı gözlerle, “Burada bir şeyimiz kalmadı. Ne yapabiliriz? Ev yok, bark yok, eşya yok” dedi.

“DIŞARIDA YATIYORUZ, ÇADIRIMIZ YOK”

Çocuklarını depremde kaybettiğini söyleyen başka bir depremzede ise “Mahvoldum. Dışarıda yatıyoruz. Çadırımız yok” diyerek dert yandı.

“ŞU ANDA NE YAPACAĞIMIZI BİLEMİYORUZ”

Bir depremzede ise evinin depremde hasar almamasına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerince orta hasarlı olarak rapor verildiğini belirterek şöyle konuştu:

* “Biz evimizi kendimiz yaptırdık. Evimiz iki katlıydı. Alt katta kardeşim, üst katta biz otuyoruz. Önce AFAD’dan geldiler ‘eviniz hasarsız’ dendi. Benim evimde bir tane bardak kırılmadı. İçerdeki kolonlarda hiçbir çatlak yok. Evde de çatlak yok. Fakat bizim evimiz eski. Evimizin merdiveni açık, yağmur görüyor. Orada depremden önce çatlaklar oluşmuştu. Bütün bu depremlerde evimizdeki hiçbir şey yıkıntıya uğramadı.

* Ben o günden bu yana evimizde kalabiliyorum. Önce hasarsız dendi, sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelip mahalledeki binalara orta hasar verilmiş. Tek tük hasarsız verilmiş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri orta hasarlı binalarda güçlendirmeyle uğraşılmayacağını söyledi. Biz şu anda ne yapacağımızı bilemiyoruz.”

“KİMSE MALINIZA BİR ŞEY YAPAMAZ”

İmamoğlu ise depremzedeye, “Şu anda belki hızlı testlerle size bir kısım cevaplar verilmiştir ama takip edilir, burada bizim de büyükşehir belediyesi var. Diğer birimler de devreye girecek. O kadar endişe duymayın. Biraz sakin olun. Şu an her şey bir anda net raporlara dönüşemiyor olabilir. Bir tartışma var. Orta hasarlı binalar yıkılsın, yıkılmasın diye konuşulan bir tartışma var ama o da netleşmiş değil. O nedenle size biraz sabır telkin ediyorum şu anda. Çok kaygı duymayın, kimse malınıza bir şey yapamaz” sözleriyle cevap verdi.