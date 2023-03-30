Depremzededen Erdoğan’a “Helallik” tepkisi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, depremden etkilenen Adıyaman’da İYİ Parti İl Başkanlığı Kriz Merkezi’ni ziyaret etti.

Partililerle tek tek tokalaşan Akşener, burada yaptığı açıklamada, “Ben bugün il teşkilatımızın binasının ne durumda olduğunu gördüm. Konteyner göndermiştik onun ne durumda olduğunu gördüm. Benim Adıyaman’a ikinci gelişim. O zaman bir sözüm olmuştu, aradan bir süre geçince deprem bölgesinin bütün şehirlerini yeniden gezeceğim ne yapıldı, ne yapılamadı o sesi duyurmak amaçlı.” dedi.

Akşener daha sonra şehir merkezine kurulan çadırkentte depremzedelerle de bir araya gelerek, vatandaşların yaşadığı sorunları dinledi.

“BEN HELAL ETSEM DE ÇOCUKLARIM HELAL ETMEZ”

“Eski Adıyaman gitti, Acıyaman kaldı. Sana anlatacak çok şeyim var” diyen bir depremzede Akşener’e şu sözlerle dert yandı: “Biz su sıkıntısı çekiyoruz. 4 tane evladımı kaybettim. Muhtarı aradım, ‘Suyum yok’ dedim. Telefonu yüzüme kapattı. Oy zamanı niye kapıma geliyor? 2 aydır muhtarı görmedim. Belediyenin bir arabası geçip de ‘Bir ihtiyacın var mı’ diye sormadı. Her şey çadırkente gidiyor. Zaten Adıyaman yetimdi, fakirdi, bakımsızdı, Cumhurbaşkanımız nerede kaldı o zaman? Şimdi mi helalleşmek istiyor? Ben helal etsem yavrularım etmez. Ben helal ederim belki ama 3 gün boyunca enkazda nefes alıp verenler evlatlarım helal eder mi, etmez.”

“ORUCUZ, SU YOK”

Su sıkıntısı çektiklerini de anlatan depremzede, “Orucuz, su yok. Muhtar, belediye başkanı, cumhurbaşkanı gelsin. Hâlimi görsün, yeter. Ben yüksek şeker hastasıyım. Her şeye ihtiyacımız var. AFAD’ı aradım, yerde yatıyoruz, döşek yok, telefonu yüzüme kapadı. Ben garibanım, kimsem yok. 27 yıl önce eşimi kaybettim. 9 kız, bir oğlana baktım. 4’ü gitti” dedi. Akşener de kadına “Ben varım artık” diyerek sarıldı.