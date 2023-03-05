Depremzedeler çadır beklerken, AKP’li belediye otellerde 23.6 milyon TL harcayacak

Kahramanmaraş depreminde yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi de evsiz kaldı. Bazı depremzedeler Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleşirken, bazıları da çadırlara mahkum oldu. Bu sırada AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi flaş bir ihaleyle gündeme geldi.

AKP’li belediye 23 milyon 640 bin TL’lik konaklama ihalesine çıktı. Ancak konaklayacak kişiler depremzedeler değil, 2023 yılı içerisinde yapılacak dini, milli ve resmi bayram törenleri, sinema, tiyatro, sempozyum, konferans, belediye faaliyetleri, şenlikler, açılış törenleri gibi etkinliklerde ile gelecek misafirler ve belediye tarafından gönderilecek görevliler için. Konaklama yurt içi ve yurt dışında 3-4-5 yıldızlı otellerde gerçekleşecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 14 Şubat 2023’te 2023 yılı etkinlikleri kapsamında konaklama hizmeti alınması ihalesine çıktı. İhale 1 Mart 2023’te sonuçlandı, belediye iştiraki olan Balıkesir Gayrimenkul Şirketi ile 23 milyon 640 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

BAYRAMA, TÖRENE, ŞENLİĞE GELENLER GİDENLER

İhalenin 2023 yılı içerisinde yapılacak dini, milli ve resmi bayram törenleri, sinema, tiyatro, sempozyum, konferans, belediye faaliyetleri, şenlikler, temel atma ve açılış törenleri, özel gün ve haftalarda yurt içi ve yurt dışı konaklama için yapıldığı bildirildi. İhale şartnamesinde, “İdare tarafından belirlenecek kişilerin her birinin yurt işi ve yurt dışını kapsamak üzere toplam 25 bin kişi konaklama hizmeti verilmesi yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir. Hangi zamanda nerede kaç kişinin kaç gece konaklayacağına idare karar verecektir” denildi.

25 BİN KİŞİLİK KONAKLAMA

Konaklama hizmeti kapsamında on bin kişi 3 yıldızlı, on bin kişi 4 yıldızlı, 5 bin kişi de 5 yıldız ve üzeri ile butik otellerde konaklayacak. Konaklama hizmeti yıl sonuna dek sürecek.