Depremzedeler için toplanan paralar vakfa gönderilmiş

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen deprem 11 ili etkilememiş onbinlerce vatandaş vefat etmiş yüzbinlerce vatandaş ise evsiz kalmıştı.

Depremzede vatandaşların mağduriyetini gidermek için birçok devlet kurumu harekete geçip yardım toplamıştı. Bu kurumlardan biri de Elazığ Özel İdaresi olmuştu.

TOPLANAN PARA VAKFA GİTMİŞ

Elazığ Özel İdaresi yöneticileri depremzedelere yardım amacıyla özel idare personellerinin rızasıyla maaşlarından 300-500 lira arasından kesinti yaptı.

Yaklaşık 250 bin liranın toplandığı yardım parasının 50 bin lirasını Mamuret’ül Aziz Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gönderdiği ortaya çıktı.

Personelden toplanan bağışların Mamuret’ül Aziz Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gönderilmesiyle ilgili aradığımız Elazığ Vali Yardımcısı Recep Gündüz telefonlarımıza cevap vermedi.

CHP Elazığ Genel Meclis üyesi Mahmut Okçuoğlu

“BU BAĞIŞLARI HANGİ GEREKÇEYLE VAKIFLARA GÖNDERDİNİZ?”

Deprem yardım paralarının Kızılay’a veya AFAD’a gönderilmemesine tepki gösteren CHP Elazığ Genel Meclis üyesi Mahmut Okçuoğlu, şöyle konuştu:

*Kahramanmaraş’ta binlerce insanımızda deprem hayatını kaybetmesi ve evsiz kalmaları sonrasında birçok kamu kurumu depremzede vatandaşlarımızın acılarını hafifletmek amacıyla büyük bir dayanışma içerisinde oldular.

*Devletin birçok kurumunda çalışan personel maaşlarından feragat ederek deprem bölgelerine göndererek insanlarınızın ihtiyaçlarını bir nebzede karşılamak istedi.

*Bu zorlu süreçte Elazığ Özel İdaresi çalışanları da depremzede vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla maaşlarından küçük bir meblağ bağışta bulunmuştur.

*İl Özel İdaresi Memur Personel hesabında toplanan bağıştan 50 bin lira devletin kurumu olan AFAD ve Kızılay’a bağışlanmak yerine Mamuret’ül Aziz Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gönderilmiştir.

*Buradaki amacımız bu vakfı zan altında bırakmak değildir. Ancak devlet kurumu olan bir idarenin toplanan bağış paralarını özel bir vakfa göndermesi ne ahlaki ne de hukukidir.

*Elazığ valisine ve Özel İdaresi yöneticilerine buradan sormak istiyorum, bu bağışı kime sorarak yaptınız? Devletin kurumları varken personelin bağışlarını neye dayanarak bu vakıfa gönderiyorsunuz?

*Bağışı yapan personel paranın vakıflara gideceğini bilseydi yine de yardım yapar mıydı? Personellerin çok masumane yaptığı bu bağışları hangi gerekçeyle vakıflara gönderdiniz?