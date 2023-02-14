Depremzedeler için Trabzonspor-Basel maçının biletlerine hücum

UEFA kararı doğrultusunda 16 Şubat Perşembe günü Konferans Ligi’nde Basel’i konuk edecek Trabzonspor, tüm bilet gelirini depremzedelere göndereceğini açıklamıştı. Biletler, 100 TL ile 750 TL arasındaki fiyatlarla dün saat 15.00’te satışa çıktı. İlk 30 saniyede 5 bin bilet alınırken, rakam dakikalar içinde hızla arttı. Bordo-Mavili yönetim, tüm takımlara ait Passolig kartlarına satışı açarken, Akyazı’da tarihi bir akşam yaşanacak. Sadece Trabzonsporlular değil, bütün taraftarlar hep birlikte Akyazı’dan birlik-beraberlik çağrısı yapacak. Passolig de bu maçtan elde edeceği tüm geliri, Trabzonspor Kulübü ile depremzedelere bağışlayacak.

Siyah giyinecekler

Trabzonsporlu oyuncular maça siyah formasıyla çıkacak, taraftar grupları da maça gidecek kişilerin siyah giyinmelerini istiyor. Aynı zamanda deprem bölgesindeki çocuklar için oyuncak yardımı da yapılacak. Taraftarlar, maç öncesi getirdikleri oyuncuklarla stada gidecek ve hepsi kolilere konulup, afet bölgesine yollanacak.

1 sanal bilet 100 TL

Maç biletlerinin satışından toplamda 6.5 milyon TL civarında bir gelir elde edilecek ancak hatıra biletlerinin satışı sonrası bu rakam katlanabilir. 1 sanal bilet 100 TL karşılığında satışa sunulacak ve sınırsız sayıda alınabilecek.

Basın mensupları da para ödeyecek

Trabzonspor-Basel maçında görev alacak basın mensupları, karşılaşmayı bilet alarak takip edecek. Akyazı Stadı’na gidecek gazeteciler, deprem bölgesine yardım yapmak amacıyla en az 100 TL ücret karşılığında bilet satın alacak. TSYD Trabzon Şubesi, konuyla ilgili dün açıklama yaptı.

Gişelerde uzun kuyruklar oluştu

Kar yağışına rağmen Trabzonlular, dün şehirdeki bilet gişelerine akın etti, uzun kuyruklar oluştu. Basel maçının sadece bir futbol müsabakası olmadığını belirten Bordo-Mavili taraftarlar, “Ülkemizin morale ve destek çağrılarına ihtiyacı var. Perşembe akşamı en güzel mesajları Akyazı’dan göndereceğiz” dediler. Trabzonspor-Basel maçı biletleri, VIP Platinum: 750TL, VIP Gold: 500TL, VIP Silver 400TL, Batı: 250TL, Doğu: 200 TL, Yavru Fırtına: 125TL, Kale arkası: 100 TL’den satıldı.

Diğer başkanlar da statta olacak

Karadeniz ekibi, perşembe akşamı oynanacak tarihi maça UEFA Başkanı Ceferin, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve tüm Süper Lig kulüplerinin başkanlarını davet etmişti. Ahmet Ağaoğlu, “İlk cevap Antalyaspor ve Kayserispor başkanlarından geldi. Adana Demirspor başkanı da geleceğini söyledi. Ali Koç arayarak, İstanbul’daki kulüp başkanlarını organize edeceğini belirtti. Sayın Büyükekşi de maçta olacak” diye konuştu.

Kulüplerden #HepBirlikte mesajı

Basel maçı öncesi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun tüm kulüp taraftarlarına yaptığı çağrının ardından Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray sosyal medyadan üst üste paylaşımlarda bulundu. Biletlerin satışa çıkması sonrası #Hepbirlikteetiketiyle‘Yaralarımızı beraber saralım’ mesajı verildi. Trabzonspor, 3 büyük kulübün paylaşımlarını Twitter hesabından alıntıladı.

Şifresiz yayınlanacak

Avrupa maçları Exxen platformundan yayınlanırken, Trabzonspor-Basel karşılaşması için Acun Ilıcalı beklenen hassasiyeti gösterdi ve maçın TV8’den şifresiz olarak verileceğini açıkladı. Kanalın sahibi Ilıcalı, tüm reklam gelirlerinin de depremzede vatandaşlar için kullanılacağını belirtti. Trabzonspor Kulübü, bu karar sonrası teşekkür mesajı yayınladı.