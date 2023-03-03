Depremzedeler tepkili: Fotoğraftaki bina ‘yıkık’ değil, ağır hasarlıymış

Diyarbakır’daki Diyar Galeria sitesinin C bloğu 7.7’lik ilk depremde yıkıldı, D blok ise ikinci 7.6’lık depremde çöktü. Arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandıktan sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı hasar tespit komisyonunca “Yıkık, acil yıkılacaklar” listesine alınan Galeria AVM’nin A ve B bloklarının yıkımı için ekipler harekete geçince içeride evcil hayvanlar olduğu için yıkım geçici süreliğine durduruldu.

12 kedi kurtarıldıktan sonra yıkım için yeniden harekete geçildi. Bu kez depremzede aileler, içerideki kıymetli ziynet eşyalarını kurtarabilmek için yıkımın durdurulması talebiyle mahkemeye başvurdu. Depremzedeler, yıkık ve acil yıkılacak listesine alınan Diyar Galeria sitesinde yıkımın gerçekleşmesi halinde ileride hukuki ve cezai sorumluluk bakımından telafisi mümkün olmayacak hak kayıplarına yol açacağını vurgulayarak alınan yıkım kararının ivedilikle durdurulmasını istedi.

MAHKEME KARAR VERDİ SONRA KENDİ KARARINI GERİ ÇEKTİ

Diyarbakır 1. Sulh Hukuk Mahkemesi de 23 Şubat günü 2023/16 değişik iş kararıyla depremzedelerin delil tespiti açısından yaptıkları başvuruyu yerinde bularak yıkım kararının tedbiren geçici olarak durdurulmasına, yapılarda öncelikle yıkım sebebinin de belirlenmesine dair delil tespitinde bulunulmasına karar verdi.

Mahkeme, delil tespiti yapılacak olan yapıların yıkım işleminin tespitler bitinceye kadar tedbiren şimdilik durdurulmasını, hasara ilişkin tespit konusunda tüm hasarlı taşınmazlarda 4 kişilik uzman bilirkişi kurulunca 24 Şubat’tan itibaren olay yerinde keşif yapılmasını kararlaştırdı. Ancak 6 saat sonra kararı veren 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, garip bir şekilde alınan yıkımı durdurma ve keşif kararının “Sehven” verildiğini, kararın yok hükmünde olduğunu belirterek kendi aldığı kararı geri çekti.

VALİLİK DURDURDU SONRA GENELGE VAR YASAK DEDİ

Aileler bu kez Valiliğe başvuru yaparak Galeria’daki konutlarda kıymetli ziynet eşyalarının çıkarılması için yıkıma ara verilmesini istedi. Ailelerin bu talebi kabul edilerek yıkım mahkeme kararı geri alınmasına rağmen fiilen durduruldu. Eşyalarını alabilmek umuduyla 23 Şubattan bu yana bekleyen ailelere bu kez “İçişleri Bakanlığının genelgesi var. Ağır hasarlı ve yıkık yapılara girilmesi kesinlikle yasaklanmıştır” denildi. Aileler, bir yandan yıkımı durdurulan, diğer yandan da eşyaların çıkarılmasına izin verilmeyen bu belirsizlik karşısında galeria önünde oturma eylemi başlattı.

BİR SÜRPRİZ DE ÇEVRE ŞEHİRCİLİKTEN GELDİ

Çaresiz bekleyiş devam ederken bir sürpriz de Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden geldi. Deprem sonrası hasar tespit komisyonunca yapılan keşif ve incelemede Galeria sitesi kayıtlara “Yıkık” olarak girdi ve “Acil yıkılacaklar” listesine dahil edildi. Ancak bu kayıt daha sonra değiştirildi ve yapı için bu kez “Yıkık” ibaresi kaldırılarak “Ağır hasarlı” denildi.

Depremzedeler, “Bizi daha fazla mağdur etmesinler. Önce mahkeme yıkımı durdurdu, sonra kendi aldığı kararı yok hükmünde saydı. Sonra Valilik yıkımı durdurdu ardından genelge çıktı, hasarlı yapılara girmek yasak dedi. Şimdi de Çevre Şehircilik önce yıkık, acil yıkılacak dedi, şimdi de ağır hasarlı diyor. Bizim akıl sağlığımızla oynuyorlar. Bir an önce ne yapılacağına karar verilsin. Bürokrasinin topu birbirine atmasından sıkıldık yeter artık” diye tepki gösterdiler.