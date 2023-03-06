Depremzedeler tepkili: İtirazlar şimdiden 10 bini geçti

Diyarbakır ve ilçelerinde 6 Şubat depreminin ardından Çevre Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce inşaat mühendislerinden oluşan hasar tespit komisyonları sahadaki çalışmalarını tamamladı.

Ekiplerin kent merkezi ile 17 ilçede inceledikleri yapılarla ilgili tuttukları raporlar, tutanaklar ve kayıtlar sisteme aktarıldı.

İl merkezi ve ilçelerde tamamlanan çalışmalar sonucunda, 13 bin 829 bağımsız bölümden oluşan 2 bin 199 binaya orta hasarlı, 8 bin 674 bağımsız bölümden oluşan 2 bin 261 binaya ise ağır hasarlı raporu verildi. 428 daireden oluşan 56 binaya da acil yıkım kararı verildi.

Diyarbakır’da toplam 4 bin 358 binadaki 23 bin 864 bağımsız bölüme hasarlı raporu verildi. Kırsal mahallelerde de hasar tespitlerinin tamamlanmasından sonra hasar kaydı oluşturulan yapılarla ilgili listeler askıya çıkacak.

ASKI SÜRESİNİ BEKLEMEDİLER

Askı süresinin bitiminden sonra da itiraz süreci işleyecek. Hasar kayıtlarına itiraz eden kat malikleri ve işyeri sahiplerinin başvuru dilekçeleri işleme alınarak yeniden hasar tespit komisyonlarınca ilgili adreslerde tespit yapılacak.

Hasar tespitinde değişiklik olabileceği gibi aynı kararlar yeniden uygulanabilecek.

İtiraz sonrası verilen hasar raporu itiraz yolu kapalı olarak kesin rapor niteliğinde olacak.

Raporların birbiriyle çelişmesini ileri süren depremzedeler askı süresini beklemeden Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile itiraz etti. Şu ana kadar 10 binin üzerinde kişinin itirazda bulunduğu öğrenildi.

EMSAL TEŞKİL EDEN BİRBİRİYLE ÇELİŞEN RAPORLAR

Vatandaşların ağırlıklı olarak birbiriyle çelişen raporlara itiraz ettikleri bildirildi.

Hasar durumu az hasarlıdan daha fazla olan birçok yapıya “Hasarsız” diye sisteme girişi yapıldığı, ancak hasar kaydı olmayan birçok yapıya da “Az hasarlı” raporu verildiği, itirazda bulunan vatandaşların kendileriyle emsal durumda olan binaların hasar durumunu da gösteren görsellerle birlikte itiraz ederek yeniden inceleme yapılmasını istedikleri ifade edildi.