Depremzedeler terlik bulamıyor, bakanlık millet bahçesi yapıyor

11 kenti etkileyen 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede yaşayan vatandaşların ihtiyaçları devam ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 28 Eylül’de ihalesi yapılan ve 8 Aralık 2022’de 56 milyon 549 bin TL’lik sözleşmesi imzalanan Çorum Millet Bahçesi’nin yapımına başlandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, Spor Temalı Millet Bahçesi’nin inşaat çalışmalarını inceleyerek, spor alanları ve sosyal donatılarıyla Çorum’a yakışır bir millet bahçesi olacağını söyledi.

Yıkılan Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumu’nun bulunduğu bölgede yaklaşık 35 bin metrekarelik Spor Temalı Millet Bahçesi’nin yapımına, ülke deprem ve sellerle mücadele ederken başlanması ise tepki çekti.

“TERLİK ALAMAYAN DEVLET MİLLET BAHÇESİ YAPTIRIYOR?”

CHP’li belediye meclis üyesi Tuncay Yılmaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde AFAD’a ait lojistik merkezinin deposunda inceleme yaptığı sırada dile getirdiği, “Kahvaltı verdiğimiz yerler, veremediğimiz yerler var. Kahvaltılık ürün, çay-şeker istiyoruz. Çocukların ve büyüklerin terlik, eşofman ihtiyaçları var” sözlerini hatırlattı.

Depremzedelerin ihtiyaçlarının halen daha karşılanmadığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

*Devletin İçişleri Bakanı, kahvaltılık, çay, şeker, terlik yok diyor. Depremzedelerin acil ihtiyaçlarını söylüyor ve yardım severlerden istiyor.

Başka bir bakanlık ise 56 milyon 549 bin liraya millet bahçesi yaptırıyor. Terlik alamayan devlet millet bahçesi yaptırıyor.

*Bu zamanda millet bahçesi yaptırmaya ne gerek var? Çok mu lazım? Millet bahçesine harcanacak parayla kahvaltılık, terlik, eşofman alın.