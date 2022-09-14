Depremzedeler TOKİ evlerinden dertli

Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında merkeze bağlı Çatalçeşme mahallesinde TOKİ tarafından yapılan konutlarla ilgili depremzede vatandaşlar şikayetçi.

Evren DEMİRDAŞ

2020 yılında Sivrice merkezli Elazığ’da meydana gelen 6,8’lik deprem sonrasında binlerce depremzede TOKİ tarafından yapılan konutlara yerleşti.

Merkez Çatalçeşme Mahallesi’nde yapılan deprem konutlarında oturan depremzedeler yeni taşındıkları konutlarda birçok sorun olmasına rağmen yetkililerin sorunlara karşı ilgisiz kaldıklarını ileri sürdüler.

Depremzede Halise Kılınç, “Biz valimizden, milletvekillerimizden, Elazığ’ın kanaat önderlerinden buraya gelmelerini, çayımızı içmelerini ve dertlerimizi dinlemelerini istiyoruz” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

“HALİMİZ İÇLER ACISI”

Oturdukları konutlarda birçok sorunun olduğunu ve sorunların çözümüne ilişkin bir adım atılmadığını belirten Naile Çetinkaya, şöyle konuştu:

*Depremin ardından bir buçuk ay kirada oturdum. Daha sonra buraya taşındım. Bana ‘sana harika bir ev verdik, mutlu olacaksın’ dediler. Fakat bu ev her gün başımıza yıkılıyor.

*Her Allah’ın günü evin bir yeri yıkılıyor. Evim zaten dördüncü kat asansör her gün bozuluyor. Dizlerimden ameliyatlıyım eve çıkmak bile bize işkence.

*Çatalçeşme Mahallesi TOKİ konutlarında yaklaşık beş gündür su akmıyor. Halimiz içler acısı. Biz mutlu olmak, huzur içinde yaşamak için buraya taşınmıştık fakat halimiz ortada.

*Su deposu dolu fakat su motoru yanmış. Su motorunu yapmaya gelen yok, tamir eden yok. Her ay biz burada su sorunu çekiyoruz. Site yönetimi bizden 240 TL aidat parası alıyor, fakat ortada ne su var, ne de temizlik var.

*Ayriyeten burada elektrik ve su faturası çok yüksek geliyor çünkü iskanımız yok. Site yönetimi ortada yok, yetkililer ortada yok.

*Biz valimizden, milletvekillerimizden, Elazığ’ın kanaat önderlerinden buraya gelmelerini, çayımızı içmelerini ve dertlerimizi dinlemelerini istiyoruz. Başka bir isteğimiz yok. Valiliğe gittim, CİMER‘e başvurdum sesimizi duyun lütfen.

“BAKANLARIMIZ VE MİLLETVEKİLLERİMİZ BİZİ YALNIZ BIRAKTI”

Oturduğu evin duvar ve tavanın yıkıldığını ileri süren TOKİ sakinlerinde Halise Kılınç ise,

şöyle konuştu:

*Bakanlarımız ve milletvekillerimiz bizi yalnız bıraktı. Bizler buraya mutlu olmak için taşınmıştık, fakat durum ortada. Ben bakanlarımızdan, milletvekillerimizden, valimizden yana kırgınım.

*Bizleri burada yalnız bıraktılar. Biz afetzedeyiz, mağduruz, depremde canımız yandı, evlerimiz yıkıldı. Depremden sonra buraya taşındık. Bizler mutlu olmak, güzel bir evde yaşamak için buraya taşındık. Fakat durum ortada. Evimin duvarı ve tavanı yıkıldı.

*Apartmanda eksik işler var, bodrumumuz pislik içerisinde. Yaklaşık beş gündür evimizde su yok.

*Karşıda bir adam bize babasının hayrına su veriyor, biz de böyle ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Çevre düzenlemesi zaten komple sorunlu, ağaçların hepsi kurumuş.

*Site yönetimi de bizi çok mağdur ediyor. Site yönetimi aidatları toplamaktan başka bir iş yapmıyor.

*Burada evin tavanı çöktü. Kaç ay mağdur olduk, geldiler öyle düzelttiler. Benim tek isteğim yetkililerin, sorumluların buraya gelmesidir.

*Gelsinler çayımızı, çorbamızı içsinler, bizim sorunlarımızı yerinde görsünler. Tek isteğimiz budur, ben ilimizin yetkililerini buraya davet ediyorum.

“BU BİNADA OTURMAKTAN KORKUYORUM”

Konutlarla ilgili sorunları aktarmak için yetkililere ulaşmanın çok zor olduğunu belirten İrem Üner de şu şekilde dert yandı:

*Bir sorunun çözülmesi için en az 10-15 kere söylemek gerekiyor. Burada binalar yapıldı, her şey çok güzel dediler ama her yer çatladı. Ben bu binada oturmaktan korkuyorum.

*Bizler ara bir odada oturuyoruz. Çay içiyoruz ya da sohbet ediyoruz, fakat tavandan aniden bir şey düşüyor. Bizim evimizin tavanı ve duvarı çöktü. Derdini ve evindeki eksiği yetkililere söyleyince suçlu konumuna düşüyorsun.

*Tavanımız çöktü söyledik, ‘gelin bakın’ dedik, talepte bulunduk ama gelmiyorlar. Bir işin yapılması için 10-15 kere söylemeniz gerekiyor.

*Bizim tavanımız çöktü, biz kendi imkânlarımız ile onardık. Aslında bu işi site yönetiminin yapması gerekiyor ama ilgilenen olmayınca biz kendimiz yaptırdık. Bu bina da oluşan her sorunu tamir etmek, düzeltmek zorunda olan yetkililer gerekli müdahaleyi yapmıyor.

*Ben yetkililerin buraya gelip bakmalarını ve bu binaya sahip çıkmalarını istiyorum. Zaten yaklaşık beş gündür suyumuz akmıyor, çevre düzeni ve apartmanımızın bodrumunda da sorunlar var.

*Apartmanımızda temizlik sorunu var, ben devlet büyüklerimizden bizlere yardımcı olmalarını buraya gelip bizi dinlemelerini, sorunlarımızı çözmelerini istiyorum.

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