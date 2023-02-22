‘Depremzedelere ait yardımlar cemaat yurduna indirildi’ iddiası

Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından Türkiye’nin dört bir yanından deprem bölgesine yardım gönderilmeye devam ederken, Manisa’da yaşanan bir olay yardım TIR’larının gerçek sahiplerine ulaşıp-ulaşmadığı sorusunu akıllara getirdi.

CEMAAT YURDUNA İNDİRİLEN YARDIM KOLİLERİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

Manisa’da antikacılık yapan 55 yaşındaki Mustafa Gül, evinin yakınındaki Yunusemre İlçesi Uncubozköy mahallesinde Süleymancılar cemaatine ait olduğu belirtilen Özel Manisa Yunusemre Süleymaniye Külliyesi Mimar Sinan Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu’na getirilen bir TIR dolusu yardım kolisinin boşaltılma anını görüntüledi.

TIR’ın önünde Denizli’de AKP’li Sarayköy Belediyesi’ne ait olduğunu belirten ‘Sarayköy Belediyesi Yardım TIR’ı’ yazılı pankartın bulunduğu TIR’daki depremzedelere ait olduğu iddia edilen yardım kolilerini indirilme anını görüntüleyen Mustafa Gül çektiği videoda şu ifadelere yer verdi: Şu anda Sarayköy’den gelen yardımlar Ramazan ayında dağıtılmak üzere indiriliyor.

Burası Manisa’da ismi olmayan Uncubozköy mahallesinde 8-9 katlı devasa bir yurt. İsmi yok. Bu arkadaşlarla konuştum. Depremzedelere Ramazan ayında verileceğini söylediler. Şoförle konuştum. ‘Abi ben Hatay’dan Denizli’ye geldim. Şimdi yükü boşaltıyorum’ dedi. Şimdi yük boşaltılıyor. Yardım kolileriymiş. Üzerinde de yazıyor.”

Video görüntüsünde ayrıca çekim sırasında yurttan bir yetkili olduğu sanılan bir kişinin Mustafa Güler’in yanına gelerek “Birine mi bakmıştınız? Niye çekiyorsunuz” şeklinde soru yönelttiği Gül’ün “Yürü git gerginim zaten. İşine bak. Gel ismini ver bakayım. Hocam ismini ver bakayım” şeklindeki tepkisinin ardından hızlıca ayrıldığı da gözlendi.

“YURTTA DEPREMZEDELER KALMIYOR”

Yardım kolilerin indirilme anını görüntüleyen Mustafa Gül SÖZCÜ’ye yaptığı kısa açıklamada tepkisini dile getirerek şu ifadelere yer verdi: “Yaptığım araştırmalarda bu yerde depremzede bir vatandaşın kaldığını duymadım. Başka bir ilden gelen yardım TIR’ının bu yere girmesi benim çok dikkatimi çekti. Sonra TIR’ın önünde ‘Sarayköy Belediyesi Yardım TIR’ın yazdığını görünce şaşırdım.

Öğrendiğime göre Ramazan ayında depremzedelere yardım kolisi olarak dağıtılacağı iddia ediliyor. Depremzede vatandaşlarımızın şimdi yardıma desteğe ihtiyacı var. Yaşanan bu olay yardımların gerçekten ulaşıp-ulaşmadığı sorusunu akıllara getiriyor. Depremzedelere yardımlar nereye gidiyor?”

“YETKİLİLERİN BU KONUYA AÇIKLIK GETİRMESİ GEREKİR”

Çekilen görüntünün kendilerine de geldiğini söyleyen CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av.Yalçın Arcak, yaşanan olayın kafalarda soru işareti bıraktığını ifade etti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP’li Arcak şu ifadelere yer verdi: Dini bir cemaate ait olan Özel Manisa Yunusemre Süleymaniye Külliyesi Mimar Sinan Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu’na AKP’li Denizli Sarayköy Belediyesi’nden deprem yardımları için gönderildiği iddia edilen yardım kolilerinin indirildiğine ait görüntü gerçekten akıllarda büyük soru işaretleri bıraktı. AFAD’ın yardım malzemesi toplama merkezi varken, Kızılay’ın deposu varken bu yurda yardım malzemelerinin indirilmesinin izahını istiyoruz.

Öğrendiğimize göre bu yurtta kalan bir depremzede vatandaşımız yok. Diyelim ki bu yurda yerleştirilen vatandaşlarımız olsa bile şehrimizin belediyesi olmayan bir belediye tarafından direkt olarak buraya yardımların gönderilmesi abesle iştigaldir. Her platformda AFAD’ı ön plana çıkaran, AFAD ile çalışma yapılmasını vurgulayan yetkililerin bu konuya açıklık getirmesi gereklidir. Bu yardımlar neden bu yurtta indirildi? Bunun açıklama yapılması gerekir.”