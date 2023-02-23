‘Depremzedelere ait yardımlar cemaat yurduna indirildi’ iddiasına yanıt geldi

Manisa’da antikacılık yapan 55 yaşındaki Mustafa Gül, evinin yakınındaki Yunusemre İlçesi Uncubozköy mahallesinde Süleymancılar cemaatine ait olduğu belirtilen Özel Manisa Yunusemre Süleymaniye Külliyesi Mimar Sinan Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu’na getirilen bir TIR dolusu yardım kolisinin boşaltılma anını görüntüledi.

Cemaate ait yurdun önüne getirilen TIR’ın önünde ‘Sarayköy Belediyesi Yardım TIR’ı pankartının bulunması dikkatleri çekmiş ve tepkilere neden olmuştu.

Yaşanan olayın ardından Denizli’deki AKP’li Sarayköy Belediyesi ve cemaat yurdunun bağlı bulunduğu Manisa Kültür ve Eğitim Hizmet Derneği’nden konuyla ilgili açıklama geldi.

“YAŞANAN OLAYLA İLGİLİ BELEDİYEMİZİN HİÇ BİR ALAKASI YOKTUR”

Sarayköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yurtta indirilen kolilerin kendilerinin deprem bölgesine gönderdikleri yardımlarla bir alakasının olmadığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedeler için Sarayköy Belediyesi’nin ciddi çalışmalar yürüttüğü, 6 Şubat tarihinden bugüne kadar 10 TIR insani yaşam malzemesinin belediye yetkilileri tarafından AFAD kontrolünde depremzelere teslim edildiği belirtildi.

Sarayköy Belediyesi tarafından yazılı açıklamada, Manisa’da yaşanan olayla ilgili şu açıklamalara yer verildi, “Haberde fotoğrafı bulunan Hakkı Ilgın idaresindeki 20 AID 088 plakalı TIR, Sertel Grup Lojistik Anonim Şirketi’ne aittir. İlgili lojistik firması gönüllü olarak halkımızın bağışlarını 07.02.2023 tarihinde resmi yazı ile görevlendirmesi yapılan Sarayköy Belediyesi personeli Selami İpar nezaretinde ilçemizden yola çıkarak 09.02.2023 tarihinde Hatay’ın Hassa ilçesindeki Yolbaşı Mahallesi’ne yardımları ulaştırmıştır.

Sarayköy’de yüklenen yardım malzemeleri ile haberde bahsi geçen görüntülerin hem muhteviyatı hem de yükleniş şekilleri tamamen farklıdır. Yer alan haber içeriği ile Sarayköy Belediyesi tarafından deprem için gönderilen yardımların hiçbir ilgisinin olmadığı aşikârdır. Sertel Grup Lojistik Anonim Şirketi’ne ait TIR, Hatay’da yardım malzemelerini indirdikten sonra kendi iş alanı olan nakliye çalışmasını yapmak üzere ait olduğu şirket tarafından Mersin’e gönderilmiştir. Mersin’de ŞMS Kopuz Gıda Paz. ve San. Tic. A.Ş’nin malzemelerini alarak Manisa Kültür ve Eğitime Hizmet Derneği’ne ulaştırmıştır.

Sarayköy Belediyesi’nin bir ilgisinin olmadığı, satışı yapan firma ve alım yapan dernek ile taşıma işini yapan lojistik firması arasında geçen iş çalışmasına ait taşıma irsaliyesi bulunmaktadır.Yaşanan olayla ilgili belediyemizin hiçbir ilgisi ve alakası yoktur.”

“YARDIM MALZEMESİ DEĞİL, DERNEĞE AİT GIDA ÜRÜNLERİDİR”

Yurdun bağlı bulunduğu Manisa Kültür ve Eğitim Hizmet Derneği ise yaptığı yazılı açıklamada, erkek öğrenci yurduna indirilen kolilerin depremzedeler için yardım kolisi olmadığı ve derneğe ait gıda malzemeleri olduğunu ifade etti.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Derneğimiz, öğrenci yurdunda fakir ve yardıma muhtaç öğrencilere barınma hizmeti veren bir kurumdur. Basında yer alan olayın aslı şudur. Derneğimizin ihtiyaçları için Başhan Tarım firmasından gıda ürünleri sipariş edilmiştir. Sipariş edilen gıda ürünleri, firmanın Mersin fabrikasından 20.02.2022 günü yüklenmiş, 21.02.2023 günü Derneğimize teslim edilmiştir.

Görüntülerde yer alan TIR’ın, deprem bölgesine yardım malzemesi götürdüğü, yardım malzemelerini teslim ettikten sonra dönüşte derneğimize ait ürünleri firmanın Mersin fabrikasından yüklediği öğrenilmiştir. Yükleme organizasyonu Başhan firması tarafından yapılmış olup yükleme yapılan TIR’ı ilgili firma seçmiştir. Derneğimize ait ürünlerin boşaltıldığı esnada bir şahıs tarafından gizlice video çekilerek basın kuruluşlarına servis edilmiştir.

TIR şoförünün dönüşte aracının önündeki levhayı sökmemiş olması, depremzede kardeşlerimize gönderilen yardım malzemelerinin derneğimiz deposuna indirildiği şeklinde hatalı bir izlenim oluşmasına sebebiyet vermiştir. TIR’dan indirilen ürünler, yardım malzemesi olmayıp derneğimize ait gıda ürünleridir.”