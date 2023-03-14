Depremzedelere destek veren CHP’li başkana saldırı





Geçen hafta Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Malatya’da ziyaret ettiği Saadet Partisi’nin aşevi bugün valilik tarafından kapatıldı. Aşevinin bulunduğu alanda yer alan konteynerlerin de kaldırılacağı haberi üzerine vatandaşlar tepkilerini dile getirdi.

Destek vermek ve vatandaşları dinlemek üzere alana giden CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız şirket yetkilisinin sözlü, şirket çalışanlarının da fiziki saldırısına uğradı.

Saldırının ardından olay yerini terk etmeyen Yıldız, vatandaşların sorunlarını dinleyip konteynerde incelemelerde bulundu. Yıldız ve beraberindekiler saldırıyı gerçekleştirenler hakkında şikayetçi oldu.

CHP’DEN AÇIKLAMA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, saldırıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Depremzedelerin sorunlarını ve şikayetlerini dinlediği sırada Malatya İl Başkanımız Barış Yıldız’a yönelik gerçekleştirilen provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırganlar hakkında gerekli işlemlerin bir an önce yapılması gerekiyor” dedi.