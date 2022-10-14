Depremzedelere ‘evinizi boşaltın’ tebligatı

Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen 6,8’lik depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesine bağlı Kültür Mahallesi, Çevre Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığı tarafından rezerv alanı ilan edildi. İlçedeki yaklaşık 310 depremzedeye, 15 gün içerisinde evlerini boşaltmaları için Elazığ Çevre ve Şehircilik İklim Müdürlüğü tarafından tebligatlar gönderildiği öğrenildi.

Evren DEMİRDAŞ

Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen 6,8’lik depremin merkezi olan Sivrice ilçesinin Kültür Mahallesinde Çevre Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığı tarafından “Rezerv Yapı Alanı” ilan edilmesi gerekçesiyle depremzedelerden evlerinin boşaltılmaları için tebligatlar gitti.

Depremzedelere 15 gün süre verilirken evlerinin boşaltmamaları durumunda kolluk kuvvetleri tarafından tahliye edilecekleri kaydedildi.

DEPREMZEDELERE 15 GÜN İÇERİSİNDE ÇIKMALARI İSTENDİ

15 gün içerisinde binalardan tahliyelerin yapılmasını isteyen Çevre Şehircilik ve İklimlendirme İl Müdürlüğü tarafından depremzedelere gönderdiği tebligatta şu ifadeleri kullandı:

*Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından 6306 sayılı Kanun kapsamında “Rezerv Yapı Alanı” çalışmaları başlatılmıştır.

*Riskli alan ve rezerv yapı alanlarında ilgili kurumlarca ve maliklerce yürütülen uygulamalarda, ilgili kurumca belirlenecek takvime göre on beş gün içinde veya maliklerle yapılan anlaşmada belirlenen süre içerisinde, var ise su, elektrik, telefon ve doğalgaz gibi hizmetlerin borçları ile emlak vergisi gibi taşınmaza ilişkin vergilerin ödenerek yapının boş olarak ilgili kuruma veya uygulamayı yürüten yükleniciye teslim edilmesi gerekir.

*Belirtilen sürelerde yapının tahliye edilmemesi durumunda ilgili kurum veya idarece, yapının idari makamlarca zorla tahliye edileceği belirtilerek ve ilgililerine otuz günden az olmak üzere süre verilerek tebligatta bulunulur.

*Bu süre içerisinde de tahliyenin gerçekleşmemesi durumunda bu yapılara elektrik, su ve doğalgaz verilmemesi ve verilen hizmetlerin durdurulması ilgili kurum ve kuruluşlardan istenir ve bu yapıların tahliyesi mülki amirler tarafından sağlanacak kolluk kuvveti desteği ile ilgili kurum veya idarece yapılır veya yaptırılır.

*Hükmü gereğince rezerv yapı alanında bulunan binanızın 15 gün içerisinde insandan ve eşyadan tahliye edilmesinin sağlanması, Kültür Mahalle muhtarlığında tahliye tutanağının imzalanması gerekmektedir.

“İNSANLAR ZORUNLU OLARAK ELAZIĞ’A TAŞINACAK”

Depremin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen ilçedeki konut sorununun çözülmediğini belirten CHP Sivrice ilçe Başkanı Erim Öztürk, şöyle konuştu:

*24 Ocak depremi sonrasında ilçemize bağlı Gölbaşı Mahallemizde 305 konut yapıldı bu sene ise teslim edilmeye başlandı.

*Ama Hazar, Olgunlar ve Kültür Mahallelerimize üç yıldır herhangi bir işlem yapılmadı. Burada birçok ağır hasarlı ev var bu evlerde oturacak durumda olmamasına rağmen insanlar mecburiyetten bu evlerde oturmak zorunda kalıyor.

*İlçede konteynerler kurdular belli bir süre sonra o konteynerlerden insanları çıkarttılar. Konteynerleri de nereye götürdüklerini bilmiyoruz.

*Bugün aldığımız bilgiye Çevre şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edilmesi nedeniyle ilçemizde oturan yaklaşık 310 kişiye evlerinin boşaltmaları için tebligatlar gitmiş. Tebligat giden kişilere bin 200 lira kira yardımı yapılacağı söyleniyor.

*Sivrice’de kiralık ev yok, konut yok bu insanlar zorunlu olarak Elazığ’a taşınmak zorunda kalacaklar. Elazığ’da bin 200 liraya kiralık ev varsa bu daireleri kiralasınlar depremzedelere versinler.

*Elazığ’da şuan daireler bin 800 ile 2 bin lira arasında emekli, asgari ücretli ya da işsiz olan bir kişi bu kiranın altından nasıl kalkacak?

“3 SENEDİR NEREDESİNİZ?”

Rezerv alan ilan edilen evlerin teslim tarihiyle ilgili net bir bilgi verilmediğini belirten Öztürk,

şöyle konuştu:

*Hadi bu sorunlar bir şekilde halledildi diyelim. Yıkılan evlerin yerine yapılan olan evler ne zaman bitecek ve teslim edilecek? Eğer Gölbaşı mahallesindeki gibi konutlar üç yılda bitirilecekse bu depremzedeler daha fazla mağdur olacak.

*Kültür Mahallesinde yaşayan depremzedelerimiz ilçemizin en alt gelir seviyesine sahip olan kişiler.

*Depremin üzerinde üç yıl gibi bir zaman geçmesine rağmen ilçemizde konut sorununun bir türlü çözülememesi yetkililerin ilçeye verdiği önemi gösterir.

*İktidar, sayısı yüzbinlere dayanan sosyal konut projeleri açıklıyor. Elazığ’da bin 600 konut verilmesine rağmen Sivrice ilçemize bir tane konut verilmedi. 250 bin konut yapan ve Sivrice gibi küçük bir ilçede ve Ak Parti‘nin yüzde 80 oy aldığı bir yerde 900 konutu nasıl yapamadı?

*Depremzedeler üç yıldır ağır hasarlı evlerin altında oturmak zorunda bırakıldı. Şimdi de yüzlerce depremzedeye ‘riskli alan ilan ettim evini boşalt’ diyorsunuz 3 senedir neredesiniz?

*3 sene önce bu evler boşaltılmış olsaydı şimdi herkes evine taşınmış rahatlıkla yaşamlarını sürüyor olacaklardı. Ama şimdi insanlar maalesef çok zor durumda.

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