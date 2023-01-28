Depremzedelere ‘kira yardımı’ şoku: Faiziyle geri istediler

Davet usulü ihaleler ile müteahhit şirketlere milyarlarca lira aktaran AKP hükümeti, depremzedeye ödediği kira yardımlarının peşine düştü.

Elazığ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 2020 yılında Sivrice merkezli 6,8’lik deprem sonrasında depremzedelere yapılan kira yardımlarında hata yapıldığını ve fazladan para yardımı yapıldığını iddia ederek depremzedelerden faiziyle beraber toplam 7 bin 605 lira geri ödenmesini istedi.

İL MÜDÜRLÜĞÜ, KİRA YARDIMINI FAİZİYLE GERİ İSTEDİ

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından depremzede bir vatandaşa gelen yazılı tebligatta kira yardımında 6 bin liranın fazladan yapıldığı iddia edilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Mustafapaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanında yer alan taşınmazla ilgili 6306 Sayılı Kanun kapsamında yürütülen kentsel dönüşüm uygulaması çerçevesinde, bugüne kadar almış olduğunuz kira yardımı ödemesiyle ilgili yapılan incelemelerde, bu ödemenin 6 bin TL’lik kısmının sehven fazla ödendiği tespit edilmiştir.

Bu bağlamda ‘Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliği’ Md.7/2 ile ‘Bakanlığımız Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü Kira Yardımı Kılavuzu’ Md.11/12 hükümleri gereğince; tarafınıza fazladan ödenen ve aşağıdaki dökümü yapılan ana para ve buna ilişkin faiz tutarı olan 7 bin 605 lira en genç 31/01/2023 tarihine kadar belirtilen hesap numarasına ödenmesi ve dekontunun müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir.

Belirtilen tarihe kadar ödeme yapılmaması ve dekontunun müdürlüğümüze ulaşmaması durumunda, dökümü yapılan alacağın tahsilinin yasal yollardan sağlanacağı hususunda gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.”

“SOSYAL DEVLETTEN BİHABERLER”

Depremzedelere yapılan kira yardımının faiziyle birlikte geri istenmesine tepki gösteren CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran, “Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen büyük deprem sonrasında depremzedelerin mağduriyetleri halen sonlanmamışken şimdi de depremzedelere başka mağduriyetler yükleniyor.

Depremin ardından kent genelinde yapılması planlanan kentsel dönüşüm çerçevesinde Elazığ’da binlerce depremzede vatandaşımıza verilen kira yardımı faiziyle beraber tebligatlarla geri isteniyor. Gerekçe ise fazla ödeme yapıldığı ve sehven 6 bin lira depremzede vatandaşlara fazladan para yatırıldığı öne sürülüyor.

Adı üstünde bu bir kira yardımı, kira kredisi değil. Dolayısıyla bu yardımın geri istenmesi hukuk ve hakkaniyete aykırıdır. Sosyal devlet anlayışıyla yönetilen bir ülkede böyle bir rezillik olur mu? Kira yardımı alan birçok aile alt gelir gurubunun altında olmalarını bilmelerine rağmen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nün depremzedelere bu tebligatları göndermiş olmaları sosyal devletin ne olduğundan bihaber olduklarının en net kanıtıdır.

Elazığ Valiliği’ne buradan seslenmek istiyorum; O zor günlerde depremzedenin barınmaları için verilen kira yardımlarının faiziyle beraber geri istenmesine yönelik kararı iptal etmelerini ekonomik olarak zor zamanlardan geçen vatandaşlarımızı maddi bir külfete sokmamalıdır. Skandal taleple ilgili gerekli idari başvurularımızı yaptık. Gelecek cevap doğrultusunda bu haksız talepleri yargıya taşıyacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” ifadelerini kullandı.