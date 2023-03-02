Depremzedeleri taşıyan araç kaza yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Emin Zan yönetimindeki 31 YD 233 plakalı otomobil, Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolundaki kavşaktan döndüğü sırada T.E. idaresindeki 07 NT 799 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri otomobildeki İnci Güler’in (21) hayatını kaybettiğini belirledi.
HASTANEYE SEVK EDİLDİLER
Sağlık ekipleri, yaralılar Başak Güler (21), Ali Can Güler (23), Ahmet Çınar Zan, Emin Zan, Fulya Zan ve Melis Bade Zan’ı ilçedeki hastanelere kaldırdı.
2 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılardan Başak Güler ve Ali Can Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
DEPREMİN ARDINDAN HATAY’DAN GELMİŞLER
Kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’dan Alanya’ya geldikleri öğrenildi.
Hafif ticari araç sürücüsü T.E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (AA)