Depremzedelerin, AKP’li müteahhit isyanı

Kahramanmaraş’ta Doğukent bölgesinde AKP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu’nun sahibi olduğu Melşa İnşaat tarafından yapılan 15 katlı üç bloktan ikisi depremde yıkılırken, bir blok ise ağır hasar aldı. İnşaatı tamamlandıktan sonra, 6-7 ay önce vatandaşların taşındığı 140 konutluk Badı Saba Konutlarında yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Deprem sonrası sosyal medya hesaplarını ve telefonlarını kapatan AKP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Avşaroğlu’nun da binaları yıkılan bir çok müteahhit gibi yurtdışına kaçtığı söylentisi yayıldı. Avşaroğlu ise Twitter’da yaptığı açıklamada, herhangi bir yere gitmesinin söz konusu olmadığını, sürekli deprem bölgesinde yapılan çalışmaların içinde olduğunu belirtti.

Enkazda yaşamlarını yitiren anne Ceylan ile çocukları Ensar ile İkra

“NEDEN HİÇ BİR İŞLEM YAPILMIYOR”

Ablası ve iki yeğenini Badı Saba Konutları enkazında kaybeden Cüneyt Arı, yüzlerce kişinin ölümüne neden olan Avşaroğlu hakkında neden işlem yapılmadığını sordu. Arı, kullanıma 6-7 ay önce açılan yeni binaların daha depremin ilk saniyelerinde yıkıldığını enkazdan kurtulanlardan öğrendiklerini belirterek;

“Deprem olduktan yaklaşık bir saat sonra ablamı ve ailesini çıkarmak için enkaza gittim. Binanın en sağlam olması gereken kolonlarını balyozla rahatça kırdık. Kırılan parçalar elimizde kum gibi dağılıyordu. Bir yıllık bina birkaç saniyede nasıl çöker? Doğukent bölgesinde yıkılan sadece Avşaroğlu’nun yaptığı üç bina. İkisi tamamen yıkıldı. Bir blok ise yıkılmak üzere” dedi.

AKP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu

“ABLAM KUCAĞINDA KIZI İLE ÖLDÜ”

Öğretmen ablası ve eniştesinin kucaklarında çocuklarının öldüğünü söyleyen Arı, “Bu binada ablam Ceylan kucağında 7 yaşındaki kızı İkra ile öldü. Yaralı çıkardığımız eniştem Kudret Duman’ın kucağında oğlu Ensar vefat etti. Ensar, enkazın altında kurtarılmayı beklerken babasına, ‘baba ben ölmek istemiyorum’ demiş. Biz ve bizim gibi yüzlerce kişi acılar yaşarken bu adam hakkında hiçbir işlem yapılmasına isyan ediyoruz. Yasımızı tuttuk, artık hak aramak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda da bölgenin imar planlarının söz konusu kişi için değiştirildiği, Badı Saba Konutlarının Doğukent bölgesinin en yüksek binaları olduğu öne sürüldü.

BROŞÜRDEKİ İFADELER DİKKAT ÇEKTİ

AKP İlçe Başkanı’nın sahibi olduğu firmanın yaptığı ve depremde yerle bir olan Badı Saba Konutlarının tanıtım broşürlerinde, davranışlarının temelini şeffaf ve dürüstlük oluşturduğu belirtilerek “Mühendislik bilgi ve birikimi Melşa inşaat projelendirmeden başlayarak anahtar teslimine kadar uzanan bir sürecin her safhasında standartları aşan bir kalite anlayışı ile çalışmakta olup, müşteri memnuniyeti ve isteklerini mimari bir disiplinle birleştirdiği projelerini büyük bir titizlikle zamanında uygulamaktadır” ifadelerinin kullanılması dikkat çekti.