‘Depremzedelerin en büyük sorunu barınma ve istihdam’

OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Şahin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelerin travmatik bir süreç yaşadıklarını belirtti.

Deprem felaketi ile insanların hayat standartlarının aniden değiştiğini belirterek, “Travmatik süreçlerin etkisi, herkeste farklıdır. Bireyin yaşı, cinsiyeti, kişiliği, medeni durumu, sosyoekonomik düzeyi, yaşadığı coğrafyanın tarihi ve kültürel özellikleri gibi birçok değişkenin etkisi altındadır” dedi.

Doç. Dr. Şahin, ailesini ya da yakınlarını kaybedenleri, malları zarara uğrayanları veya süreci herhangi bir kayıp yaşamadan atlatanları hatırlatıp, depremin etkilerinin tek tek değerlendirilmesi gerektiğini anlattı.

Deprem felaketinin ardından ülke içinde nüfus hareketliliğinin yaşandığını söyleyen Doç. Dr. Şahin, “Depremin coğrafi boyutu, dikkate alındığında 11 ilimiz doğrudan etkilendi. Bölgeden yurdun farklı noktalarına göç etmek zorunda kalan insanlarımızın en önemli sorunları; barınma ve istihdam. Bu sorunlar, devletin ve milletin desteğiyle geçici de olsa önemli ölçüde çözüme kavuşturulmakta. İstihdam konusunda vasıflı meslek elemanlarının çalışma hayatını kolaylaştıracak adımlar atıldığında, bu sorun da önemli ölçüde çözülecektir. Fakat göç eden insanımızın depremden önceki hayat standartlarına ulaşması, kısa zamanda mümkün görünmemektedir” diye konuştu. (DHA