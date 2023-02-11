Depremzedelerin isyanı: Çadır yok, donarak öleceğiz!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremde yaşanan yıkımların ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, sağ kurtulmayı başaran birçok depremzede ise barınma ve ısınma sorunu yaşıyor.

Çadır bulamayan kimi depremzede arabasında kalırken, arabası olmayanlar ise dondurucu soğukta başlarının çaresine bakmaya çalışıyor.

ÇADIR OLMADIĞI İÇİN DONDURUCU SOĞUKTA ARABADA KALIYORLAR

Kahramanmaraş’ta deprem nedeniyle evleri yıkılan ve dondurucu soğukta arabalarında kalmak zorunda kalan Çakmak ailesi de bunlardan sadece birisi…

Sözcü Whatsapp İhbar Hattı’na ulaşan Nezir Çakmak, AFAD ve ve Kızılay’ın kendilerine çadır vermediğini belirterek duruma tepki gösterdi.

“ÇOLUK ÇOCUK PERİŞAN DURUMDAYIZ”

Dulkadiroğlu ilçesi, Şeyh Şamil Mahallesi, 68005 sokağın karşısındaki arazide 6 aile olarak arabalarında kaldıklarını kaydeden Nezir Çakmak, şunları söyledi:

*Depremde evimiz yıkıldı, 7 kişilik aileyiz. AFAD ve Kızılay’dan çadır alamıyoruz. Arabamızda kalıyoruz ama yakıt sıkıntısı var.

*Burada soğuktan öleceğiz. Burada birçok aile şu an bizim durumumuzda. Bebekler ve küçük yaşta çocuklar var. Burada çoluk, çocuk perişan durumdayız. Ne olur yardım çığlığımızı duyurun.

DEPREMZEDELER YERLERDE YATIYOR

Öte yandan Adana’da ise evleri yıkılan ya da hasar alan birçok depremzede Atatürk Spor Salonu’nda kalıyor. Spor salonunda kalan depremzedelerin birçoğunun yatağı olmadı ve yerde uyuduğu öğrenildi.

SÖZCÜ Whatsapp İhbar Hattı’na görüntüleri ulaştıran bir vatandaş, “Devlete sorun hangisi yerde uyumuş, hangisi aç kalmış, su istediğinde bulamamış, üşüdüğünde ısınamamış. Lütfen sesimizi duyurun” ifadelerini kullandı.