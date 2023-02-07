Depremzedelerin yakınları enkaz altında, kendileri açlık ve soğukla mücadele ediyor





Büyük yıkımın yaşandığı deprem bölgelerinden yardım çığlıkları yükselmeye devam ediyor. Vatandaşlar SÖZCÜ WhatsApp Haber Hattı’na cep telefonlarıyla deprem bölgelerinde çektikleri video ve fotoğrafları yolluyor, yetkililerden yardım istiyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI ALTINDA YAŞAM MÜCADELESİ

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi’nden gönderilen görüntülerde enkazların kar altında kaldığı görüldü. Vatandaşlar, “Lütfen acil çadır, gıda yardımı yapın. Burada elektrik kesik, iletişim yok. Lütfen sesimizi duyun. Zamana karşı bir yarış içerisindeyiz” diye seslendi.

ENKAZ ALTINDALAR, SAĞ KALANLAR İSE AÇLIK VE SOĞUKLA MÜCADELE EDİYOR

SÖZCÜ’ye Adıyaman’dan ulaşan vatandaşlar ise “Lütfen sesimizi duyurun Adıyaman’da durum çok kötü halen enkazın altında olan insanlar var. Sağ kalanlar çok zor durumda. Ekmek yok, su yok, battaniye barınak yok. Lütfen sesimizi duyurun. Askeri helikopterler yangın söndürme helikopterleri var. Lütfen karayolu değil helikopterlerle yardım göndersinler Adıyaman ve köylerine. Lütfen elinizden geleni yapın” dedi.

“EN ÇOK EKMEK VE SUYA İHTİYAÇ VAR”

Adıyaman’dan ulaşan bir başka vatandaş da “Lütfen Adıyaman’a Kahta’ya ve köylerine yardım edin. Allah rızası için suya ekmeğe barınağa ihtiyaçları var soğuktan donan çocuklar var. Allah rızası için yardım edin. En çok da ekmek ve suya ihtiyaç var. Çok zor durumdayız yardım edin AFAD’lar yok, yetmiyor. Bir sürü ev yıkıldı en az 1000 tane… Elektrik yok doğalgaz yok su yok yeme içme yok yardım edin herkes zor durumda” ifadelerini kullandı.

AFAD GÖNÜLLÜLERİ SAHADA ACİL YARDIM TALEP ETTİ

Kahramanmaraş Elbistan’da AFAD gönüllüsü olarak çalışan vatandaşlar da SÖZCÜ’ye ulaşıp yardım beklediklerini ifade etti. Temel yaşam malzemelerinin eksikliğinden yakınan gönüllüler, acilen yardım talep etti. Gönüllüler, “Kahramanmaraş’tayız durum çok kötü. Biz emniyetle görüştük ilçelere gönderiliyoruz. Gönüllü olmak isteyen var ise İstanbul yolu AFAD bölge müdürlüğüne mürecaat edebilir. Buraya acil yemek ile içecek özellikle bebekler için yardım etmeniz için harekete geçiniz lütfen” diye seslendi.

“ELBİSTAN TERK EDİLMİŞ BİR ŞEHİR, YAĞMALAMALAR BAŞLADI”

“Elbistan terk edilmiş bir şehir” diyen gönüllüler, şehirde büyük bir güvenlik sıkıntısı olduğunu, yağmalamaların olduğunu söyledi.

SÖZCÜ’ye Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinden ulaşan vatandaş, İnönü Caddesi’nde Elif Eczanesi’nin bulunduğu apartmanın yıkıldığını, Salman Karabenli’nin enkaz altında olduğunu belirterek, “AFAD gelip kendimizi riske atamayız diyerek oradan ayrılmış. Ne olur yardım edin!” dedi.