Depremzedeye 70 TL’ye çorba satan işletmeye rekor ceza

Deprem bölgesi üzerindeki yol kenarlarında bulunan bazı dinleme tesislerinde 70 TL’ye çorba, 40 TL’le bisküvi satıldığını görüntüler dün sosyal medyada infial yarattı.

Bugün Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

– Ülkemizde yaşanan büyük depremin ardından, deprem bölgelerine yardım götüren ya da deprem bölgesinden yurdumuzun diğer bölgelerine gitmeye çalışan vatandaşlarımıza bir yol üzeri dinlenme tesisi işletmesinin fahiş fiyatla çorba satışı yaptığına dair sosyal medyada görüntüler yer almıştır.

– Ayrıca bu işletmeyle ilgili bakanlığımıza çok sayıda şikayet başvuruları ulaşmıştır. Ticaret İl Müdürlüğümüzce fahiş fiyat ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerde bahse konu yol üzeri dinlenme tesisi işletmesine toplam 1 milyon 860 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bakanlığımızın denetimleri aralıksız devam etmektedir.