Depremzedeye 8 şiddetinde fatura şoku

Başta Gaziantep ve Kahramanmaraş olmak üzere depremin etkili olduğu illerde yaşayan, evleri hasarsız, ya da az hasarlı olan depremzedeler, deprem öncesindeki elektrik, su, ve doğalgaz faturalarının en az üç dört katı yüksek gelmesi üzerine adeta yeni bir deprem yaşadı.

Üzerinden 35 gün geçmesine karşın depremin şokunu henüz atlatamayan vatandaşlar, “Deremde 7.7 ile sarsıldık. Ama, bu faturalar bizde 8 şiddetinde deprem etkisi yaşattı. Zaten ekonomik sıkıntılar nedeniyle ödeyemediğimiz faturaları şimdi nasıl ödeyeceğiz. Dağıtım şirketleri felaket fırsatçılığı yapıyor, yetkililer de sessiz kalarak bu fırsatçılığı seyrediyor” diye tepki gösterdi.

SEBEP YÜKSEK KADEMEDEN FATURALANDIRMA

Deprem felaketinin ardından günlerce araçlarında, taziye evlerinde kalan depremzedeler şunları söyledi: “Evlerimizde doğru dürüst oturmadan böyle astronomik faturalar görünce şok olduk. Doğalgaz, elektrik ve su faturalarımızın yüksek kademeden hesaplanması nedeniyle faturalarımız da en az 3-4 kat arttı. Deprem öncesi aylık ortalama 350 – 500 TL arası gelen doğalgazımız 1500 – 1600 TL’ye 250-300 TL tutarındaki elektrik faturalarımız 500 – 600 TL’ye yükseldi. Su faturaları da en az iki kat arttı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez faturaların erteleneceğini açıkladı ama ertelenen falan fatura yok. Oysa, olağanüstü hal yaşadığımız bu denemde faturalar yükseltilmek yerine düşürülmelidir.”

ÇADIRLARA SAYAÇ TAKILMIŞTI

6 şubat depreminin merkezi olarak açıklanan Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde ise çadırkentte elektrik sayacı takılmış. Gelen tepkiler üzerine de bu sayaçların kullanılan miktarın belirlenmesi amacıyla takıldığı ve faturalandırılma yapılmayacağı açıklanmıştı. Elektrik dağıtım şirketi yetkilileri, evlerinin yanında, çadırkentlerden bağımsız kurulan çadır ve konteynerlerde tüketilen elektriğin ise kullanıcı tarafından ödeneceğini açıklamıştı.

FATURALAR TAKSİTLENDİRİLSİN

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle deprem öncesinde faturalarını güçlükle ödeyen vatandalar ile esnafın, depremden sonra daha güç duruma düştüğünü belirten Gaziantep Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar Tatlıcılar Esnaf ve Sanatkârları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Katmerci, “Geçen ay faturaları ödeyemeyen bu ay nasıl ödeyecek? Faturalar en az faizsiz 4 taksit olarak tahsil edilmeli” dedi.