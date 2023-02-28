Depremzedeye verilen yastıktan altın çıktı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremde evlerinin oturulamaz hale gelmesi üzerine Hatay’ı terk etmek zorunda kalan Çetinkaya ailesi Mersin’in Mut ilçesine geldi. Kızılay’ın kendisine verdiği vatandaşlar tarafından bağışlandığı belirtilen yastığın içinde altın olduğunu fark eden Ali Çetinkaya, sahibine ulaştırılması için Kızılay temsilciliğine teslim etti.

‘KAFAMI YASTIĞA KOYDUĞUMDA FARK ETTİM’

Eşi ve çocuklarının depremden sonra yaşadıkları Hatay’dan Mut’a geldiğini bir hafta sonra öğrendiğini, ardından kendisinin de geldiğini belirten Ali Çetinkaya, “Eşim ve çocuklarım benden bir hafta önce Mut’a gelmişler. Telefon olmadığı için onların izini kaybettim. Bir hafta sonra Mut’ta olduklarını öğrendim.

AFAD’ın sayesinde ben de Mut’a geldim. Burada Kızılay’a müracaat ettim. Yatacak, kalacak bir yer var mı, diye. Kızılay da bana yardımcı oldu. Yatacak yer, yastık, yorgan verdi. Akşam eve gittiğimde kafamı koyduğumda yastıkta sert bir madde hissettim. Sonradan içine baktığımda, içinde bir bilezik kutusu olduğunu gördüm. Kızılay’a gelip tutanak karşılığında çağrılan polislere teslim ettim” dedi. (DHA)