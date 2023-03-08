Depremzedeyle dalga geçen öğretim üyesi görevden uzaklaştırıldı

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü, depremzede öğrenciyle arasında geçen ve sosyal medyada yer alan diyalog nedeniyle bir öğretim görevlisinin görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

“TASVİP ETMEMİZ MÜMKÜN OLMAYAN DİYALOG”

Üniversiteden yapılan açıklamada, “Bir öğrencimizle öğretim üyemiz arasında uzaktan eğitim dersi esnasında gerçekleştiği anlaşılan ve tasvip etmemiz mümkün olmayan diyalog sebebiyle ilgili öğretim üyesi hakkında Rektörlüğümüz tarafından soruşturma başlatılarak görevinden uzaklaştırılmıştır.” ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Düzce Üniversitesi öğretim üyesiyle depremzede öğrenci arasında online eğitim arasından dikkat çeken bir diyalog yaşanmıştı.

Depremzede öğrencinin bir sorusuyla başlayan diyalogda Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, öğrenciyle dalga geçmişti. Yaşanan diyalogda şu ifadeler kullanılmıştı;

Depremzede öğrenci: Hocam bir şey sorabilir miyim?

Öğretim görevlisi: Sor

Depremzede öğrenci: Firmaların bir tanesinin insan kaynaklarıyla röportaj yapacaksınız demiştiniz, ben Malatya’da onu nasıl yapacağım?

Öğretim görevlisi: Niye orada hiç firma yok mu?

Depremzede öğrenci: Hocam şehir yok, firma mı olur.

Öğretim görevlisi: Bırak yahu, Allah Allah sanki atom bombası attılar.

Depremzede öğrenci: Hocam ben zaten şuan şehrin dışındayım. Cezaevinde kalıyorum.

Öğretim görevlisi: Cezaevinde tabi bir şey bulamazsın. Niye cezaevine girdin, ne yaptın?

Depremzede öğrenci: Kalacak yerim yok hocam…

Öğretim görevlisi: Kalacak yer bulamayınca cezaevine mi girdin? Bunu mu buldun çözüm…

Depremzede öğrenci: Çözüm var da önce ev bulmamız lazım…