Depsaş Enerji'den sulama birliklerine borç uyarısı

ANKARA (AA) – Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ (Depsaş Enerji) tarımsal sulama birliklerinin elektrik borcunu ödememe alışkanlığının sürdüğünü ve enerji kesintisine gidileceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Depsaş Enerji'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde 6 ilde görevli tedarik şirketi statüsüyle elektrik satışı yaptığı hatırlatıldı.

Depsaş Enerji, Şanlıurfa'da faaliyet gösteren sulama birliklerinin 2020'den kalan 150 milyon lira elektrik borcu olduğunu, 2021'de ise tüketilecek enerji bedelinin yaklaşık 500 milyon lira olacağını bildirdi.

Açıklamada, tarımsal sulamada kullanılan enerjinin bedelinin büyük kısmının ödenmediği, geçen yıllardan borç bakiyesinin de oldukça yüksek olduğu belirtildi.

Sulama birliklerine borçlarını zamanında ödeme çağrısında bulunulan açıklamada, "Aksi halde kısa süre içerisinde mecburen enerji kesintisine gidilecek." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, sulama birliklerinin tükettikleri elektriğin bedelini ödememe alışkanlıklarının tüm uyarılara karşın sürdüğü ifade edilen açıklamada, abonelik iptali ve yeni abonelik tesisi ile ilgili yasal şartların herhangi bir tartışmaya gerek duyulmayacak kadar açık ve net olduğu kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Depsaş Enerji'ye yönelik fiziki saldırılar ve sosyal medya üzerinden yapılan hakaretler kınandı.