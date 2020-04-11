Der Spiegel: ABD Almanya’daki nükleer savaş başlıklarını gizlice modernize etti

Alman medyasının en saygın yayın organlarından Der Spiegel, yaklaşık 20 adet B61 nükleer başlığının iki gün boyunca Büchel yakınlarındaki askeri üsten bir nakliye uçağıyla taşındığını belirtti.

Ekim 2018’de, Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri eski komutanı Viktor Yesin, B61 termonükleer bombasının 12. nesle modernizasyonunun havacılık mühimmatını taktik silahlardan stratejik silahlara dönüştürdüğüne dikkat çekmişti.

B61-12, B61’in modernize edilmiş versiyonudur. Bombanın daha önceki 80 kilotonluk gücü olduğu gibi korundu. 1967’den bu yana çeşitli modifikasyonlardan 3155 adet B61 üretildi. Bu tür bombaların yaklaşık 1200’ü şu anda NATO üslerinde tutuluyor.