Dera'da aşiret mensupları 9 rejim polisini öldürdü

DERA/ANKARA (AA) – Suriye'de 2011'deki halk ayaklanmasının fitilinin ateşlendiği Dera ilinde, aşiret mensupları karakol basarak 9 polisi öldürdü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün Esed rejiminin ordusu Dera ilinin batısında eski iki muhalifi alıkoydu.

Bugün sabah saatlerinde iki eski muhalifin cesedi Dera'nın kuzeyinde bulunmasının üzerine söz konusu kişilerin mensup olduğu Subeyhi aşiretinden bir grup harekete geçti.

Öldürülenlerden birinin babasının başını çektiği grup, Dera'nın kuzeyinde Muzeyrib bölgesinde iç güvenlik birimine ait bir karakolu basarak 9 rejim polisini alıkoydu.

Aşiret üyeleri daha sonra öldürdükleri 9 polisin cesedini karakolun önüne bıraktı.

Bölgede gerginlik sürüyor.

– Dera'daki son durum

Orta Doğu'daki "Arap Baharı" dalgasının Suriye'ye de sıçraması üzerine 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına, Beşşar Esed'e hitaben, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sende" yazmasıyla başlayan Suriye'deki halk ayaklanmasının fitili, Dera ilinde ateşlenmişti.

Rusya'nın ara buluculuğunda rejimin muhaliflerle Temmuz 2018'de yaptığı görüşmede, bölgede kalmak isteyenler uzlaşıya imza atarak ellerindeki ağır silahları rejim güçlerine teslim ederken, uzlaşmayı reddeden gruplar ise zorunlu göçle ülkenin kuzeyine gönderilmişti.

Dera'dan ayrılmayan eski muhalif gruplar, rejim birliklerinin girdiği Tafas, Dera el-Beled, Basra Şam gibi bölgelerde hafif ve orta silahlara sahip.

Anlaşma gereği kamu kurumlarına ait binalara rejim bayağı asılırken, söz konusu bölgelerde rejime ait sadece birer polis noktası bulunuyor.

Esed rejimi güçleri, Dera’yı tümüyle ele geçirdiğini ilan etse de kimliği belirsiz kişilerce suikast ve saldırı girişimlerine maruz kalıyor.

Dera merkez ve kırsalında rejimin askeri ve güvenlik noktalarını hedef alan bu saldırılarda aralarında üst düzey askeri subayların olduğu onlarca rejim unsuru öldü.

Bölge halkı ise rejimi anlaşmaya uyması için uyarırken, tutukluları serbest bırakması için de sık sık gösteriler düzenliyor.