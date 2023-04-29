Derbi öncesinde dikkat çeken rakamlar!

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray, yarın saat 19.00’da Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 70 puanla zirvede yer alıyor. Siyah-beyazlılar ise 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 62 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

353. randevu

Beşiktaş ile Galatasaray rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı’nda oynanan maçla başladı. O karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. İki takım arasındaki rekabette bugüne kadar 352 kez kozlar paylaşıldı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 125 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 113 defa rakibini mağlup etti. 114 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray’ın 492 golüne Beşiktaş 460 gol ile karşılık verdi.

Ligde de Galatasaray önde

İki takım Süper Lig tarihinde 129 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 48, siyah-beyazlılar ise 38 kez gülen taraf oldu. 43 mücadelede de kazanan taraf çıkmadı. Aslan 158 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal ise 136 kez gol sevinci yaşadı.

İki takım arasındaki son 10 maç

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 resmi maçta sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan son 10 lig karşılaşmasında Galatasaray 5 kez sahadan galip ayrılırken, Beşiktaş ise 4 kez rakibini mağlup etti, 1 müsabaka da berabere sona erdi.

İki takım arasında oynanan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

02.12.2017 Beşiktaş: 3 – Galatasaray: 0 (Lig)

29.04.2018 Galatasaray: 2 – Beşiktaş: 0 (Lig)

02.12.2018 Beşiktaş: 1 – Galatasaray: 0 (Lig)

05.05.2019 Galatasaray: 2 – Beşiktaş: 0 (Lig)

27.10.2019 Beşiktaş: 1 – Galatasaray: 0 (Lig)

15.03.2020 Galatasaray: 0 – Beşiktaş: 0 (Lig)

17.01.2021 Beşiktaş: 2 – Galatasaray: 0 (Lig)

08.05.2021 Galatasaray: 3 – Beşiktaş: 1 (Lig)

25.10.2021 Beşiktaş: 2 – Galatasaray: 1 (Lig)

14.03.2022 Galatasaray: 2 – Beşiktaş: 1 (Lig)

05.11.2022 Galatasaray: 2 – Beşiktaş: 1 (Lig)

Ali Şansalan düdük çalacak

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakada Ali Şansalan görev alacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.