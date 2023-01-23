Derbide futbol tarihinde bir ilk yaşandı! Hakem ‘beyaz kart’ gösterdi

Futbol dünyası 1950’lerden bu yana kullanılan sarı ve kırmızı karta oldukça alışık. Fakat dün ilk defa bir hakem beyaz kart kullanma gereği gördü ve tarihe geçti. Peki neden? İşte detaylar…

DERBİDE FUTBOL TARİHİNE GEÇEN OLAY

Cumartesi akşamı Portekiz futbolunun dev kulüpleri Benfica ile Sporting’in kadın takımları derbi maçı için sahaya çıktı. Benfica’nın maçı 5-0 kazandığı maçta tarihi bir olay yaşandı

TARAFTAR RAHATSIZLANINCA MAÇ DURDU

Benfica maçı 3-0 önde götürürken ilk yarının son dakikalarında, bir taraftar tribünde rahatsızlık geçirdi. Maç da söz konusu taraftara sağlık ekiplerinin müdahale edebilmesi için durduruldu.

İKİ TAKIM DOKTORLARI MÜDAHALE İÇİN KOŞTU

Taraftarın rahatsızlandığını gören hem Benfica hem de Sporting’in takım doktorları birlikte koşarak tribüne çıktı ve taraftara müdahale etti.

MAÇIN HAKEMİNDEN DOKTORLARA ‘BEYAZ KART’

Müdahalenin ardından tribünden inen iki doktor, tribünlerin alkışları eşliğinde kendi yedek kulübelerine doğru ilerlerken, maçın hakemi Catarina Campos düdüğünü çaldı ve birden elini cebine götürdü.

Kimse ne olduğunu anlamazken hakem Campos cebinden çıkardığı beyaz renkteki kartını iki takım doktoruna gösterdi. Şaşkınlık yaratan kararın nedeni daha sonra anlaşıldı.

BEYAZ KART NEDİR?

Portekiz Futbol Federasyonu’nun aldığı karara göre, sahada fair-play’i temsil eden ve herkes tarafından takdir gören bir hareket yapıldığında, hakem ‘beyaz kart’ gösterebiliyor. Beyaz kart uygulaması, sahadaki bu tür etik davranışları teşvik etmesi amacıyla yapılıyor.