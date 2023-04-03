Derbinin yıldızı Nathan Redmond, WhatsApp görüşmesini paylaştı! Maçtan önce arkadaşına yazmış

Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Büyük heyecana sahne olan derbiye damga vuran isim Beşiktaş’tan Nathan Redmond oldu.

SON MAÇTA DA SONUCU BELİRLEMİŞTİ

Beşiktaş’ta performansı tartışılan isimlerden Nathan Redmond, son haftalardaki yükselişiyle dikkat çekiyor. İngiliz oyuncu, derbi öncesi son maçta İstanbulspor’a karşı 63. dakikada oyuna girmiş ve uzatma dakikalarında yarı sahadan taşıdığı topa ceza alanı dışından sert bir vuruş yaparak golünü atmıştı.

Redmond, İstanbulspor karşısında skoru 3-1’e getiren gole imza atarken benzer fakat önemi itibariyle çok daha değer taşıyan bir katkıyı da Fenerbahçe’ye karşı yaptı.

BU KEZ GİDİŞATI DEĞİŞTİRDİ!

Beşiktaş, 41. dakikada Enner Valencia’nın penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride tamamlamıştı. İkinci yarı öncesi Sarı-Lacivertlilerde Rachid Ghezzal ve Amir Hadziahmetovic oyundan çıkarlarken Nathan Redmond ve Alexandru Maxim oyuna dahil oldu.

VALENCİA PENALTIYI KAÇIRDI

İkinci yarıda Fenerbahçe, bir kez daha penaltı kazandı ve penaltıya sebebiyet veren isim Welinton, ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. 10 kişi kalan Beşiktaş karşısında penaltıda Enner Valencia, farkı 2’ye çıkarma şansını tepti.

17 DAKİKADA TARİH YAZDI

Sonrasında ise işler tersine döndü ve Nathan Redmond, 17 dakika içerisinde yaptığı 1 gol, 2 asistlik katkı ile fark yarattı. 58 ve 62. dakikalarda Cenk Tosun’un gollerinde asisti yapan Redmond, 75. dakikada ise çok şık bir gole imza attı.

75. dakikada hızlı çıkmak isteyen Beşiktaş’ta Nathan Redmond, kendi yarı sahasında Salih Uçan’dan aldığı topu Diego Rossi’den kurtararak rakip ceza sahası çevresine kadar taşıdı ve Attila Szalai’den sıyrılarak ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla Beşiktaş’a 3-1’lik üstünlüğü getirdi.

4. GOLDE DE ASİST ONDAN

90+1. dakikada Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile durumu 4-1’e getirirken asisti yapan isim yine Nathan Redmond oldu. İngiliz oyuncu, karşılaşmayı 1 gol, 3 asist ile tamamlayarak derbiye damga vurdu.

‘ÜZERİME DÜŞENİ YAPTIM’

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Nathan Redmond, bir arada kalarak ikinci yarıda gösterdikleri performansa dikkat çekti ve “Takımı ve herkesi tebrik etmek istiyorum. Bugün çok odaklıydık, konsantreydik. Aleyhimize çalınan penaltı ve kırmızı kartı da göz önünde bulundurursak birlikte kaldık, dağılmadık. İkinci yarı özellikle çok iyi bir performans göstererek galibiyeti hak ettik” ifadelerini kullandı.

Attığı gole ilişkin görüşleri de sorulan İngiliz oyuncu, “10 kişi kaldığımız başka maçlar da oynadık. Benim görevim o noktada takıma yardımcı olmak, boşlukları görmek, topu oraya taşımaktı. Her fırsatı değerlendirmeniz gerekiyor. Ben de üzerime düşeni yaptım” dedi.

REDMOND, WHATSAPP MESAJINI PAYLAŞTI

Gösterdiği performansla 5 gollü tarihi derbinin tartışmasız yıldızı oylan Nathan Redmond maçtan sonra çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Yıldız futbolcu derbi öncesinde arkadaşına WhatsApp’tan yazdığı mesajı maçtan sonra Instagram’dan paylaştı.

DERBİ ÖNCESİ ARKADAŞINA YAZMIŞ

Kadıköy’de 1 gol ve 3 asistlik performansla yıldızlaşan 29 yaşındaki İngiliz, Fenerbahçe derbisinden önce bir arkadaşına WhatsApp üzerinden derbide tarihe geçeceğini yazdığı ortaya çıktı. Arkadaşının yayınladığı yazışmayı Redmond da kendi hesabından paylaştı.

‘YİNE YEDEĞİM AMA TARİH YAZACAĞIM’

Nathan Redmond’un arkadaşına attığı mesajda “Yine yedek kulübesindeyim ama gol atacağım ve tarih yazacağım.” ifadelerini kullandığı görüldü.