Dereye düşen otomobil Merve ile arkadaşına mezar oldu

Yazan:
Alaturka Online
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Muğla’da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, dereye düşen otomobilde sürücü Durmuş Tunç (41) ve arkadaşı Merve Önder (25) hayatını kaybetti. 

Yayınlanma: 12:41 – 09 Ağustos 2022 Güncellenme:

Dereye düşen otomobil Merve ile arkadaşına mezar oldu

Kaza, saat 02.30 sıralarında Fethiye ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Kabataş Plajı yönüne giden Durmuş Tunç’un kullandığı 48 AIL 846 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Polis dalgıçların sudan çıkardığı sürücü Tunç ile araçtaki arkadaşı Merve Önder’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Fethiye’de elektrik ustası olan Durmuş Tunç ile Merve Önder’in cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, aşırı hızdan kaynaklandığı belirtilen kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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