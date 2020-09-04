Dergahlar ve derneklerle Türkiye’yi kuşattılar

Yazan:
Alaturka Online
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Zikirlerde kalabalık gruplar ve özellikle çocuklar dikkat çekiyor. Tarikatın İstiklal Marşı’nın bestesini değiştirerek gerçekleştirdiği bir zikire ait videoda internette yayında. Tarikata ait “Tasavvuf Yolu” adı altında onlarca dernek ve bu derneklerin adı altında hizmet veren dergah bulunuyor. Tarikatın merkezi Sakarya’daki Akyazı Dergahı. Ayrıca, İstanbul’un hemen her ilçesinde, Ankara, Afyon, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Gaziantep, İzmir, Kastamonu, Kırıkkale, Konya, Malatya, Niğde, Sivas, Tokat Trabzon ve Kayseri’de çok sayıda dergahı ve dernekleri bulunuyor. Tarikat Almanya’da da örgütlenmiş durumda.

İSTANBUL’DA 21 MERKEZ
Sadece İstanbul’un çeşitli ilçelerinde tarikata ait 21 dergah ve dernek bulunuyor.

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