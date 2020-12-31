DERLEME – Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA

SARAYBOSNA (AA) – Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 83 milyon 448 bini, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 819 bini, iyileşenlerin sayısı 59 milyon 109 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 20 milyon 225 bini, Hindistan'da 10 milyon 282 bini, Brezilya'da 7 milyon 635 bini ve Rusya'da 3 milyon 159 bini aştı.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde salgına karşı alınan tedbirler sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtildi.

İspanya'da 100 yıldan fazla süredir Madrid'deki Puerta del Sol Meydanı'nda yapılan geleneksel yılbaşı kutlaması, salgın nedeniyle iptal edildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, salgınla mücadelenin bu yüzyılın siyasi, sosyal ve ekonomik bir görevi olduğunu bildirdi.

Fransa'da bir kişide, Güney Afrika'da tespit edilen Kovid-19'un daha hızlı yayılan türüne rastlandığı belirtildi.

Danimarka İlaç Ajansı, 13 binden fazla kişiye Pfizer/Biontech'in aşısı Comirnaty uygulandığını ve 17 kişide yan etki tespit edildiğini duyurdu.

Çin, Sinopharm şirketinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının koşullu kullanımına izin verdi.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Kovid-19'un İngiltere'de mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türüne Şangay'da rastlandığını bildirdi.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, ülke içinde 15 milyon doz aşı üretmek için Çinli firma Sinovac Biotech'ten aşı ham maddesi satın alınacağını duyurdu.

Afrika Birliği Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, zengin ülkelerin aşıları stoklamasının ahlaki krize yol açabileceği uyarısında bulunarak, kıtada geniş çaplı bir aşılama programının başlamasının Nisan 2021'i bulabileceğini söyledi.

– Melbourne'de 8 yeni vakanın tespit edilmesiyle kısıtlamalar geri geldi

Avustralya'nın Melbourne kentinde 61 gün sonra 8 kişinin Kovid-19'a yakalanması, yeniden kısıtlamalara gidilmesine neden oldu. Victoria eyaletinde evlerde toplanabilecek kişi sayısı 30'dan 15'e düşürülürken, kapalı alanlarda maske takma zorunluğu da geri getirildi. Ayrıca yarın gece yarısından itibaren Yeni Güney Galler (NSW) ile olan tüm sınırların kapatılacağı bildirildi.

Filipinler, Amerikan ilaç devi Johnson & Johnson'ın bağlı iştiraki Belçikalı Janssen ilaç şirketinin aşı adayının kısa sürede klinik deneylere başlayacağını bildirdi.

Tayland'ın en büyük şehri ve başkenti Bangkok'ta, yılbaşı öncesi getirilen tedbirler kapsamında, gece kulübü, kumarhane ve masaj salonları gibi mekanların 4 Ocak'a kadar geçici olarak kapatılması kararı alındı.

Cezayir hükümeti, Rusya'nın geliştirdiği "Sputnik V" aşısı için anlaşma imzaladığını ve ocak ayında aşılama işlemlerine başlanacağını duyurdu.

Irak'ın Kerkük kentinde, salgın tedbirlerine uymayan ve daha önce para cezası alan 15 okula kapatma cezası geldiği belirtildi.

Güney Kore'deki cezaevlerinde Kovid-19 vakalarının yükselişe geçmesi nedeniyle ziyaretlerin yasaklandığı ve çalışma atölyelerinin iptal edildiği kaydedildi.